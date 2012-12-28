На трех десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 21 августа станут плановые ремонтные работы на сетях — с неудобствами столкнутся жители 32 улиц в четырех районах, предупредили в «РВК-Липецк».



С 09:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, № 22 по проспекту Победы.Цистерна с водой будет находиться возле дома № 6 по улице Папина.С 10:00 и до окончания работ холодную воду отключат в домах № 26а по улице Невского, №№ стр. 4/1, 10 по улице Парковой, №№ 7, 16 по улице Крупской, № 1 по улице Леваневского, № 1 по улице С. Разина, №№ 6, 6б, 6б стр.1, 6в, 8, 8/1, вл. 8в, вл. 8в/1, 10 стр. 8 по улице Московской, № 1 по улице Горького, №№ 14, 14а, 16, 18, 20 по улице Неделина, № 74 по улице Октябрьской, №№ 30, 32 по улице Фрунзе, №№ 10, 12 по улице Коммунальной, № 1б по проезду Поперечному, №№ 9а, 10 стр. 4, 10 стр. 7, 10 стр. 11, 14 вл. 3, 14 вл. 6, 14 стр. 7, 14 вл. 8, 14 вл. 9, 14 вл. 16, 14 лит. а, 14 лит. е, 14 лит. п, 14а вл. 2 по проезду Универсальному, №№ 2, 4 на площади Торговой, на площади Коммунальной, в частном секторе улиц Озерной, Лермонтова, Лесопарковой, Волжской, Леваневского, Островского, Санитарной, Пляжной, Береговой, Димитрова, Дарвина, Энергетической, Красной, Чапаева.Воду для питья подвезут по адресам: улица Невского, 26а, площадь Коммунальная, 14, улица Фрунзе, 30, а также по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.Об отключениях предупреждают и энергетики.С 08:00 до 18:00 из-за монтажа приборов учета отключения света затронут улицу Индустриальную, проспект Победы, ул. Дубовая; улицы Российскую, ул. 40 лет Советской Армии; 50 лет НЛМК,. Валентина Скороходова, Неделина, Карла Маркса, Верхнюю Логовую; Липовскую, Среднюю.С 14:00 до 18:00 монтаж приборов учета будет проводится на улицах Игнатьева, Семашко, Балмочных, Гагарина, Моршанской и Физкультурной.С 09:00 до 17:00 на улицах Геологической, Детской, Металлистов, Монтажников и Юношеской будет проводится ремонт сетей.Монтаж счетчиков и соответственно отсутствия электроэнергии для каждого домовладения займет не больше трех часов.