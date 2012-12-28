Из-за тихоходного «Муравья» грязинца лишили прав на 1 год 8 месяцев

Мужчина, который управлял мотороллером пьяным, пытался оспорить штраф в 30 000 рублей и лишение прав.

В Грязинском городском суде водитель попытался оспорить постановление о привлечении его к административной ответственности за пьяную езду: по части первой статьи 12.26 КоАП РФ грязинца оштрафовали на 30 000 рублей и лишили водительских прав на 1 год 8 месяцев.Но водитель не согласился с данным постановлением и подал на него жалобу, в обоснование которой указал, что привлечен к административной ответственности незаконно и необоснованно, так как транспортное средство, которым он управлял, не является техникой, требующей высокой ответственности.Дело в том, что 2 июля прошлого года мужчину остановили инспекторы ДПС пьяным за рулём мотороллера «Муравей» без государственного номера. У мужчины шёл запах алкоголя изо рта. При этом он не выполнил требования полицейского пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.Факт управления мотороллером «Муравей» в состоянии алкогольного опьянения мужчина не отрицал, однако он считает, что такой транспорт не требует ответственного отношения ввиду тихоходности и использования в пределах села.«Но доводы водителя суд счел несостоятельными: правила дорожного движения не содержат исключений, допускающих управление в состоянии алкогольного опьянения отдельными видами транспортных средств либо транспортных средств с определенными характеристиками, а также управление транспортными средствами на определенной территории», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.Поэтому постановление мирового судьи было оставлено без изменения, а жалоба грязинца – без удовлетворения.