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Происшествия
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44 минуты назад
Из-за тихоходного «Муравья» грязинца лишили прав на 1 год 8 месяцев
Мужчина, который управлял мотороллером пьяным, пытался оспорить штраф в 30 000 рублей и лишение прав.
Но водитель не согласился с данным постановлением и подал на него жалобу, в обоснование которой указал, что привлечен к административной ответственности незаконно и необоснованно, так как транспортное средство, которым он управлял, не является техникой, требующей высокой ответственности.
Дело в том, что 2 июля прошлого года мужчину остановили инспекторы ДПС пьяным за рулём мотороллера «Муравей» без государственного номера. У мужчины шёл запах алкоголя изо рта. При этом он не выполнил требования полицейского пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения.
Факт управления мотороллером «Муравей» в состоянии алкогольного опьянения мужчина не отрицал, однако он считает, что такой транспорт не требует ответственного отношения ввиду тихоходности и использования в пределах села.
«Но доводы водителя суд счел несостоятельными: правила дорожного движения не содержат исключений, допускающих управление в состоянии алкогольного опьянения отдельными видами транспортных средств либо транспортных средств с определенными характеристиками, а также управление транспортными средствами на определенной территории», — сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Липецкой области.
Поэтому постановление мирового судьи было оставлено без изменения, а жалоба грязинца – без удовлетворения.
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