На Матырском водохранилище стреляли, брали лодку на абордаж и угрожали похоронить двух стариков
Сегодня в Липецке: въезд в один из микрорайонов перекроют, языком богатых липчан станет китайский?
Взорвавшееся колесо, столкнувшиеся мотоциклы, и опасные самокаты: какие ДТП произошли в выходные
Происшествия
754
сегодня, 13:49
3
Выброшенная из окна посуда попала в стекло «Лада Весты»
Возмущенные скандальными соседями жильцы дома на Гагарина обратились в полицию.
— Известно о повреждении легкового автомобиля «Лада Веста». У машины разбито лобовое стекло. Обстоятельства случившегося выясняет отдел полиции № 8, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
0
0
2
1
2
Комментарии (3)