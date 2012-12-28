Выброшенная из окна посуда попала в стекло «Лада Весты»

Возмущенные скандальными соседями жильцы дома на Гагарина обратились в полицию.

Сегодня около полуночи жильцов дома № 161/1 на улице Гагарина разбудил семейный скандал: из окна их соседей летели посуда, бутылки и другая кухонная утварь. Все это упало на припаркованные во дворе автомобили. Возмущенные жильцы дома позвонили в полицию.— Известно о повреждении легкового автомобиля «Лада Веста». У машины разбито лобовое стекло. Обстоятельства случившегося выясняет отдел полиции № 8, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.