На Матырском водохранилище стреляли, брали лодку на абордаж и угрожали похоронить двух стариков
Сегодня в Липецке: въезд в один из микрорайонов перекроют, языком богатых липчан станет китайский?
На Матырском водохранилище стреляли, брали лодку на абордаж и угрожали похоронить двух стариков
Сегодня в Липецке: въезд в один из микрорайонов перекроют, языком богатых липчан станет китайский?
Происшествия
1245
сегодня, 09:11
14
Пенсионер обокрал нанимателей и вывез с их полей 155 тонн кукурузы
Урожай, стоимостью в 1,6 миллиона рублей, он собирался продать.
Полицейские выяснили, что за несколько дней в мае пенсионер вывез с трех полей предприятия урожай кукурузы.
«Обманув водителей-перевозчиков, фигурант вывез 155 тонн урожая в другое фермерское хозяйство. Кукурузу он собирался продать частным лицам. Материальный ущерб превысил 1,6 млн рублей», — сообщили в областном управлении МВД.
В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Похищенная кукуруза возвращена собственнику.
0
0
4
0
3
Комментарии (14)