Пенсионер обокрал нанимателей и вывез с их полей 155 тонн кукурузы

Урожай, стоимостью в 1,6 миллиона рублей, он собирался продать.



Лев-Толстовские полицейские по подозрению в крупной краже задержали 68-летнего сотрудника сельскохозяйственного предприятия.Полицейские выяснили, что за несколько дней в мае пенсионер вывез с трех полей предприятия урожай кукурузы.«Обманув водителей-перевозчиков, фигурант вывез 155 тонн урожая в другое фермерское хозяйство. Кукурузу он собирался продать частным лицам. Материальный ущерб превысил 1,6 млн рублей», — сообщили в областном управлении МВД.В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Похищенная кукуруза возвращена собственнику.