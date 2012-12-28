Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
В Левобережье крупный пожар
Происшествия
На Матырском водохранилище стреляли, брали лодку на абордаж и угрожали похоронить двух стариков
Происшествия
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Сегодня в Липецке: въезд в один из микрорайонов перекроют, языком богатых липчан станет китайский?
Общество
В Липецкой области наблюдали Северное сияние – шестой раз за год
Общество
Пенсионер обокрал нанимателей и вывез с их полей 155 тонн кукурузы
Происшествия
В Липецкой области сухо и до +33
Погода в Липецке
Им денег не надо — работу давай!
Общество
На проспекте Победы у магазина умер мужчина
Происшествия
Две машины горели в минувшее воскресенье
Происшествия
Читать все
На Матырском водохранилище стреляли, брали лодку на абордаж и угрожали похоронить двух стариков
Происшествия
Пенсионер обокрал нанимателей и вывез с их полей 155 тонн кукурузы
Происшествия
Сегодня в Липецке: въезд в один из микрорайонов перекроют, языком богатых липчан станет китайский?
Общество
На двух десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Им денег не надо — работу давай!
Общество
На конференции регионального отделения «Единой России» приняли программу развития
Политика
В Липецкой области сухо и до +33
Погода в Липецке
375 снятых с липчан клещей были заражены возбудителями болезни Лайма
Здоровье
На проспекте Победы у магазина умер мужчина
Происшествия
Две машины горели в минувшее воскресенье
Происшествия
Читать все
Происшествия
1245
сегодня, 09:11
14

Пенсионер обокрал нанимателей и вывез с их полей 155 тонн кукурузы

Урожай, стоимостью в 1,6 миллиона рублей, он собирался продать. 

Лев-Толстовские полицейские по подозрению в крупной краже задержали 68-летнего сотрудника сельскохозяйственного предприятия. 

Полицейские выяснили, что за несколько дней в мае пенсионер вывез с трех полей предприятия урожай кукурузы. 

«Обманув водителей-перевозчиков, фигурант вывез 155 тонн урожая в другое фермерское хозяйство. Кукурузу он собирался продать частным лицам. Материальный ущерб превысил 1,6 млн рублей», — сообщили в областном управлении МВД.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Похищенная кукуруза возвращена собственнику.

кража
0
0
4
0
3

Комментарии (14)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Золотуха
3 минуты назад
В каком хозяйстве такое случилось и что руководство не знала что у них украли целых 3 поля кукурузы как же так может быть.
Ответить
мама, дорогая
37 минут назад
Далека от с/х , но знаю , что урожай кукурузы- это не только початки, но и силос, который делают из всего растения кукурузы, методом измельчения.
Ответить
Вася
сегодня, 10:04
Если посеять кукурузу в ноябре, то до мая можно два урожая снять.
Ответить
сима
сегодня, 10:02
в мае какая может быть кукуруза ?
Ответить
Animal planet.
сегодня, 09:59
Что я терпеть не могу,так это кукуруза в любых видах. А салат с крабовыми палочками и кукурузой даже на запах не переношу. Как вообще это едят?
Ответить
Эх
25 минут назад
А я кукурузу люблю. Но мне её нельзя.
Ответить
А запах
59 минут назад
Собачек любишь?
Ответить
Animal planet.
31 минуту назад
Собачек любишь? Собачки всегда хорошо пахнут.
Ответить
988
сегодня, 09:53
Я, конечно, чайник в сельском хозяйстве, но какой "урожай кукурузы" в МАЕ? Разрыв шаблона...
Ответить
Либерман
сегодня, 09:41
Мы также в 90х заводы приватизировали. Хорошее время было.
Ответить
Коммунист
сегодня, 09:19
Как гласит советская поговорка, Ты здесь хозяин а не гость, тащи с работы даже гвоздь. Вот оно советское воспитание
Ответить
Да
40 минут назад
Вы антикоммунист
Ответить
Этот
35 минут назад
Вы антикоммунист Троль тут под чужими никами пишет. Не обращайте внимания.
Ответить
Дермократ.
сегодня, 09:50
Растащили за 30 лет народное хозяйство великой страны!
Ответить
Рекомендуем
Общество
«Мы надеемся, что поставщики школьного питания просчитали все риски»
Общество
Липецкая область — в топ-30 по качеству автодорог
Здоровье
Андрей Филатов: «Прогноз на начало осени неблагополучный»
Общество
Парковочные разрешения в Липецке получили 2645 человек
Общество
2 сентября в Липецке в школу пойдут более 63,6 тысячи детей
Общество
2 сентября по всей Липецкой области будет действовать «сухой закон»
Общество
На суточный рацион бродячей собаки в приюте мэрия Липецка заложила 274 рубля
Общество
Все кандидаты в губернаторы Липецкой области — миллионеры
Общество
Во время массированной атаки БПЛА 9 августа повреждения получили 106 домов
Общество
«Подвал как убежище — так себе идея...»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru