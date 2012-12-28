В понедельник закрывается въезд в микрорайон «Европейский» со стороны улицы Минской

Почти месяц на в микрорайоне будут строить проезды.

В «Европейском» продолжается строительство внутриквартального проезда. В связи с этим, как сообщает мэрия, въезд в микрорайон со стороны улицы Минской будет закрыт с 19 августа до 15 сентября. Объехать закрытый участок можно будет по улице Кривенкова.«До конца этого года подрядной организации необходимо выполнить обустройство четырех полос автодороги: две полосы в одну сторону, две в другую, тротуаров, водоотводных лотков и дождеприемников, парковок, а также посеять газон», — сообщили в мэрии.Строительство проезда ведется по федеральному проекту «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».