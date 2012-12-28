Липецкая вечЁрка: гибель 11-летней девочки, окончание «масляного дела» и новые способы мошенничества
Общество
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сегодня, 09:09
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В понедельник закрывается въезд в микрорайон «Европейский» со стороны улицы Минской
Почти месяц на в микрорайоне будут строить проезды.
«До конца этого года подрядной организации необходимо выполнить обустройство четырех полос автодороги: две полосы в одну сторону, две в другую, тротуаров, водоотводных лотков и дождеприемников, парковок, а также посеять газон», — сообщили в мэрии.
Строительство проезда ведется по федеральному проекту «Жилье» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».
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