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сегодня, 20:32
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Врач из Усмани вернулась на малую родину и получила 1,5 губернаторских миллиона

Поддержка медицинских кадров в Липецкой области позволила районной поликлиникезакрыть потребность в специалистах.

Пять лет назад в Усмани заработала современная детская поликлиника, ее даже показывали Владимиру Путину во время его визита в Липецкую область. С 2019 года поликлиника обслужила более 87 тысяч пациентов: в здании, рассчитанном на 150 посещений в смену, созданы все условия для работы врачей и комфорта посетителей.

В поликлинике — работают кабинеты здорового ребенка, ультразвуковой диагностики, забора крови, прививочный и процедурный, дошкольно-школьные отделения и диспансеризации. В дневном стационаре — две палаты на пять коек, а для самых маленьких пациентов имеется колясочная и кабинет кормления. Для поликлиники куплено более 300 единиц современного медицинского оборудования: офтальмоскоп, аппарат для определения остроты зрения, аппарат ультразвуковой терапии, аппараты физиотерапии, кислородный ингалятор, стерилизатор, бактерицидные облучатели и др.

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— В поликлинику на обследование привожу ребенка с рождения. Нам очень нравится, все современное, и ремонт, и оборудование. Отзывчивые и профессиональные врачи. Не нужно стоять в очередях или ждать долго каких-то процедур, — рассказывает молодая мама Марина Острикова.

Современная поликлиника привлекла врача-офтальмолога Елену Толкачеву. Она приехала работать сюда прошлой зимой и стала одной из девяти участников в районе региональной программы «Губернаторские полтора миллиона».

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— Полученные полтора миллиона пошли на первоначальный взнос ипотеки. Купила квартиру в Усмани. Наш город с развитой инфраструктурой, здесь появляются скверы, прекрасная набережная. Так что у меня теперь есть не только любимая работа, но и жилье — это прекрасное подспорье, чтобы открыть новую страницу жизни, — рассказала Елена Толкачева.

В 2016 году уроженка Усмани Елена окончила Воронежский медицинский университет имени Н.Н. Бурденко по специальности «Лечебное дело». В 2017 году в этом же вузе прошла интернатуру по специальности «Офтальмология», начав трудовую деятельность в одном из районов Воронежской области. Елена прошла профессиональную переподготовку по специальности «Ультразвуковая диагностика». Узнав о липецкой программе по поддержке врачей «Губернаторские полтора миллиона», она решила вернуться на малую родину и начать новый этап своей жизни. За это время Елена Толкачева оказала медицинскую помощь более 2,5 тысячи пациентам. Местные жители уже оценили ее труд.

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— У ребенка появились проблемы со зрением. Обратились к Елене Толкачевой. Все оперативно и без очередей — заранее записались на прием через Госуслуги, прошли процедуры. Она провела необходимые исследования, — рассказал один из посетителей поликлиники.

Елена Толкачева не единственный специалист, который начал работать в Липецкой области благодаря стимулирующим программам. За последние пять лет по программе «Губернаторский миллион/полтора миллиона» привлечено 188 врачей, по программам «Земский доктор»/«Земский фельдшер» — 145 врачей и 81 средний медицинский работник. 826 студентов-медиков обучаются по целевому направлению от области по программам специалитета и 132 — по программам ординатуры. На 210 бюджетных мест увеличен приём в региональные медицинские колледжи. В 30 школах области создано 48 медицинских классов и шесть медгрупп.

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Кроме усманской поликлиники в области построены 46 ФАПов и отделений общей врачебной практики, новый поликлинический корпус ГУЗ «Липецкая городская детская больница в Липецке», здание детской поликлиники и женской консультации в Чаплыгине, операционный блок с отделением анестезиологии и реанимации областного онкологического диспансера в Липецке. Учреждения обеспечены самым современным оборудованием. Поэтому врачи в регионе проводят десятки тысяч операций разной направленности. Число высокотехнологичных за 5 лет выросло почти в 2 раза.
здравоохранение
врач
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Комментарии (2)

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Старенький
51 минуту назад
Перед выборами мы все дырки закроем, даже в трубах, а потом хоть потоп...
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да уж
41 минуту назад
Ну хоть перед выборами,что то делают.
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