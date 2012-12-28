В Усманском районе решены застарелые проблемы

Заканчивается прокладка новых водопроводов и продолжается благоустройство территорий.

В Усманском районе, как и в других муниципалитетах Липецкой области, сейчас решают самые насущные проблемы, и одна из них касается качественного водоснабжения. Здесь заменили более трёх километров устаревших сетей, капитальный ремонт продолжается.Уже завершены все работы на шести улицах райцентра, и можно увидеть, как меняют трубы холодного водоснабжения в рамках программы «Модернизации коммунальной инфраструктуры» на самых аварийных отрезках сети — на улице Радищева, где под замену попал участок протяженностью в 1,75 км, подходят к концу работы на улице 1-я Елецкой, где подрядчику необходимо заменить 1,36 километра устаревших сетей.Около километра изношенных труб заменены на станции Хутора, в селе Бреславка решено заменить 1,28 километра сетей, более чем на половину завершены работы в селе Никольское, где меняют более пяти километров труб.По словам генерального директора МУП «Усманский водоканал» Сергея Милованова, трубы в селе 50 лет назад проложил совхоз. На тот момент решение было прорывным, так как и в городах не на каждой улице был централизованный водопровод. Но с тех времен сеть обветшала, а аварии на трубопроводе исчислялись десятками.— Раньше никаких проектов не было, поэтому сеть была сделана хозспособом. Сегодня мы сталкиваемся с тем, что приходится устанавливать муфты на трубы разных размеров. Естественно, за полвека трубы обветшали, местами на 100 процентов. Не было недели, чтобы мы не выезжали сюда на ремонт, порывы есть и сейчас. В этом году в программу попали самые аварийные улицы села, — уверен Сергей Милованов.Подрядчики проложили сеть к детскому саду и десяткам домов, а в целом по программе к обновленной сети будут подключено 131 домовладение.Как рассказал представитель подрядной организации Денис Филиппов, работы проходят на улицах Карла Маркса, Терешковой и Молодежной.— Мы уже уложили более трех километров сетей и переврезали часть абонентов. Качество водоснабжения становится лучше, поднялось давление у конечных потребителей. Стараемся работать максимально быстро, поэтому детский сад, например, подключен не более чем за час. А полностью все работы будут закончены до середины сентября, — заявил Денис Филиппов.Всего в Усманском районе до конца года обновят более 13,5 километров инженерной инфраструктуры. Задача — снизить аварийность сетей и улучшить качество водоснабжения почти у 1400 жителей района.За пять лет в регионе построено и модернизировано 377 километров сетей водоснабжения и водоотведения. По итогам мониторинга 2023 года, который проводится в рамках федерального проекта «Чистая вода», Липецкая область заняла второе место в ЦФО и 14 место в РФ по доле населения, обеспеченного качественной питьевой водой из системы централизованного водоснабжения.Особое внимание в Усманском районе уделяется и благоустройству. В новом микрорайоне райцентра установлены качели с подсветкой, футуристический комплекс и оборудование для игры в интерактивный морской бой. Все это размещено в сквере «Московский» по национальному проекту «Жилье и городская среда».Идею создания игровой зоны в прошлом году во время Всероссийского голосования за объекты благоустройства поддержали более полутора тысяч жителей Усмани. Ведь в новом районе недавно открыты школа и детский сад, и инфраструктура для детей крайне востребована.— Пока старший ребенок ходит на процедуры в поликлинику, мы с младшим гуляем здесь. У нас рядом с домом есть своя площадка, но здесь она необычная, вид такой космический. Ребенку нравится, да и для воображения такая форма хороша, — поделилась своими впечатлениями жительница Усмани Эллида Федорова.Некоторые горожане специально приезжают с детьми на новую площадку, ведь здесь дети не только могут полазить по замысловатым конструкциям, но и покататься на роликах.За последние годы в Усмани были реализовано несколько масштабных проектов. Один из них — сквер «Молодежный», который появился в Усмани благодаря первому Всероссийскому голосованию за благоустройство. В сквере отличное покрытие, уютные лавки, креативные качели и динамичные конструкции, которые привлекают теперь сотни усманцев и гостей райцентра. Проект был реализован в 2022 году. А через год в эксплуатацию была принята новая набережная на реке Усмань.— Такой красоты у нас раньше не было. Люди приезжают сюда семьями. В выходной день сюда придите, здесь места свободного нет. А какие концерты проходят! И из Ростова, и из Воронежа приезжают артисты. Раньше здесь было заброшенное болото в зарослях, даже бомжи с алкоголиками боялись заходить, а сегодня сюда приходят юные художники на пленэр, — рассказала чета Елютиных.И с ними сложно не согласиться. Качели на берегу реки, по которой проплывают катамараны и лодки, «воздушные» беседки создают атмосферу спокойствия и безмятежности.Кстати, в этом году в Липецкой области приведут в порядок почти 40 скверов и парков. Обновленные места для прогулок и отдыха появятся в 13 муниципалитетах региона. А всего в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» обустроят 107 общественных пространств. Всего за пять лет в Липецкой области по тому же нацпроекту благоустроено более 700 общественных пространств. В их числе 12 крупных территорий, которые преобразились благодаря победе в ежегодном Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.