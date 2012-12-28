На НЛМК определили лучшего приемщика поездов

На Новолипецком металлургическом комбинате впервые провели конкурс «Лучший по профессии» среди приемщиков поездов управления железнодорожного транспорта. В соревнованиях участвовали 27 человек — все женщины.

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Конкурс состоял из двух этапов. В первом решали теоретический тест из 70 вопросов: 50 профильных и 20 по промышленной безопасности. 9 участниц, которые лучше остальных справились с заданием, прошли во второй этап — практический. Здесь нужно было выполнить коммерческий осмотр 10 грузовых вагонов и выявить наибольшее число дефектов. На каждый вагон отводилось 1,5 минуты.По итогам двух этапов звание «Лучший по профессии» получила приемщик поездов Светлана Титова. Она работает на станции «Новолипецк» с 2022 года.— Когда узнала, что в моем подразделении первый раз будет проходить конкурс, сразу решила принять участие. Это прекрасная возможность проверить свои навыки и знания, а также заявить о себе. Признаюсь, очень волновалась, ведь моими соперниками были профессионалы. Этой победой я доказала самой себе, что способна собраться в сложной ситуации. Призываю всех не бояться и активно участвовать в конкурсах профмастерства! Это незабываемые эмоции! — поделилась впечатлением Светлана Титова.2 и 3 места заняли Елена Гаврюшова со станции «Входная» и Юлия Стрельникова со станции «Новолипецк».Работа приемщика поездов – важное звено в производственной цепочке комбината. Эти специалисты обеспечивают сохранность грузов, контролируя их правильное закрепление при транспортировке по железной дороге. С помощью осмотра вагонов на железнодорожных станциях НЛМК они устраняют нарушения, которые могут повлиять на сохранность перевозимой продукции.Конкурсы профессионального мастерства на комбинате проводят ежегодно. На таких соревнованиях сотрудники обмениваются опытом и заявляют о себе. В 2024 году на НЛМК уже прошли 24 конкурса, а всего состоится 40. Победители получают звание «Лучший по профессии», а также премии и корпоративные награды.