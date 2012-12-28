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НЛМК Live
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сегодня, 15:45
На НЛМК определили лучшего приемщика поездов
На Новолипецком металлургическом комбинате впервые провели конкурс «Лучший по профессии» среди приемщиков поездов управления железнодорожного транспорта. В соревнованиях участвовали 27 человек — все женщины.
По итогам двух этапов звание «Лучший по профессии» получила приемщик поездов Светлана Титова. Она работает на станции «Новолипецк» с 2022 года.
— Когда узнала, что в моем подразделении первый раз будет проходить конкурс, сразу решила принять участие. Это прекрасная возможность проверить свои навыки и знания, а также заявить о себе. Признаюсь, очень волновалась, ведь моими соперниками были профессионалы. Этой победой я доказала самой себе, что способна собраться в сложной ситуации. Призываю всех не бояться и активно участвовать в конкурсах профмастерства! Это незабываемые эмоции! — поделилась впечатлением Светлана Титова.
2 и 3 места заняли Елена Гаврюшова со станции «Входная» и Юлия Стрельникова со станции «Новолипецк».
Работа приемщика поездов – важное звено в производственной цепочке комбината. Эти специалисты обеспечивают сохранность грузов, контролируя их правильное закрепление при транспортировке по железной дороге. С помощью осмотра вагонов на железнодорожных станциях НЛМК они устраняют нарушения, которые могут повлиять на сохранность перевозимой продукции.
Конкурсы профессионального мастерства на комбинате проводят ежегодно. На таких соревнованиях сотрудники обмениваются опытом и заявляют о себе. В 2024 году на НЛМК уже прошли 24 конкурса, а всего состоится 40. Победители получают звание «Лучший по профессии», а также премии и корпоративные награды.
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