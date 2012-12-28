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39 минут назад
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19-летний липчанин заметил мужчину с крупными купюрами в магазине и напал на него в подъезде

Парня осудили за грабёж.

Левобережный районный суд Липецка вынес приговор 19-летнему ранее неоднократно судимому липчанину за грабёж.

18 декабря прошло года у магазина «Улыбка» на площади Мира парень предложил предполагаемому подельнику ограбить мужчину (в отношении сообщника дело выделено в отдельное производство), которого он заприметил в магазине на площади Мира с крупными купюрами.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, парочка сначала проследовала за своей жертвой до подъезда, а потом на лестничной клетке первого этажа 19-летний липчанин нанес мужчине один удар рукой в спину, от чего тот упал и ударился плечом и головой о бетонную стену. После этого из нагрудного кармана куртки жертвы парень вытащил 50 000 рублей. А его сообщник нанес потерпевшему ещё один удар в грудь, от чего тот ударился спиной о стенку подъезда. После этого подельники с деньгами ретировались и побежали через дорогу по направлению между домом и кафе «Молодежное».

Подсудимый вину признал частично: он не оспаривал факт хищения имущества и применения насилия, но утверждал, что в сговор с товарищем не вступал, и тот вообще не знал о его намерениях ограбить мужчину и в преступлении не участвовал.

В результате 19-летнего липчанина признали виновным в грабеже группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья (по пунктам «а», «г» части второй статьи 161 УК РФ) и приговорили за грабёж к году лишения свободы, а по совокупности преступлений путем частичного сложения с наказанием по приговору и.о. мирового судьи судебного участка №5 Октябрьского судебного района Липецка от 9 апреля этого года парень получил 1 год 2 месяца лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
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Комментарии (1)

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30 минут назад
Как кошелек с деньгами украли, так только с картой и хожу. Её хоть заблокировать можно. Или, хотя бы, в полиции заявление примут. У меня не приняли в пришлом году.
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