Деньги на ветер: мэрия готова заплатить 1,7 млн рублей за паспортизацию трех улиц

Между тем в Липецке до сих пор не размежеваны 65% дворов.

На сайте госзакупок появился лот на проекты организации дорожного движения на улицах Катукова, Московской и 50 лет НЛМК. Администрация Липецка готова заплатить за проекты 1 780 007 рублей.Любой водитель разведет руками — а разве на этих магистральных улицах хаос? Разве там не упорядочено дорожное движение? Нет, там все в порядке. Просто есть такое государственное требование — все улицы должны иметь паспорта организации дорожного движения. Со штемпелем экспертной организации. С указанием проблемных участков, данных по искусственным сооружениям (водопропускных труб, мостов), уборки проезжей части для применения знаков 3.27 «Остановка запрещена», места установки знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны», показателей трафика, мест концентрации ДТП, перечня светофоров с указанием режимов работы, предложений изменения организации дорожного движения.Но ведь все эти данные есть и у мэрии, и у ГАИ.— Будет ли проведена паспортизация улицы Катукова, например, или нет — для обычного водителя или пешехода ничего не изменится, — честно ответил на вопрос о необходимости трат на такие паспорта собеседник GOROD48 в профильном департаменте липецкой мэрии.По этой причине в Липецке лишь три десятка улиц имеют паспорта организации дорожного движения. Потому что деньги на это из бюджета выделяют по остаточному принципу. Не было бы лучше потратить эти 1,7 миллиона рублей на более важную вещь: межевание жилой застройки? По данным мэрии, не разграниченной остается 65% такой территории. Муниципалитету требуется размежевать 1 272,6 гектара земель под многоэтажной застройкой. Цена проекта межевания одного гектара по нынешним ценам — 24 тысячи рублей. На все про все нужны 30,5 миллиона. Но денег на это мэрия выделяет мизер. Из-за этого на карте Липецка — масса так называемых белых пятен, мест, где нет порядка. Поэтому, например, всякий раз, когда на машину или человека в микрорайонах падает дерево, в мэрии долго выясняют, на чьей территории это произошло — муниципалитета или управляющей компании. А зимой по этой же причине трудно найти того, кому убирать снег с внтуриквартальных проездов.