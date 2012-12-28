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сегодня, 10:38
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Деньги на ветер: мэрия готова заплатить 1,7 млн рублей за паспортизацию трех улиц

Между тем в Липецке до сих пор не размежеваны 65% дворов.

На сайте госзакупок появился лот на проекты организации дорожного движения на улицах Катукова, Московской и 50 лет НЛМК. Администрация Липецка готова заплатить за проекты 1 780 007 рублей.

Любой водитель разведет руками — а разве на этих магистральных улицах хаос? Разве там не упорядочено дорожное движение? Нет, там все в порядке. Просто есть такое государственное требование — все улицы должны иметь паспорта организации дорожного движения. Со штемпелем экспертной организации. С указанием проблемных участков, данных по искусственным сооружениям (водопропускных труб, мостов), уборки проезжей части для применения знаков 3.27 «Остановка запрещена», места установки знаков 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны», показателей трафика, мест концентрации ДТП, перечня светофоров с указанием режимов работы, предложений изменения организации дорожного движения.

Но ведь все эти данные есть и у мэрии, и у ГАИ.

— Будет ли проведена паспортизация улицы Катукова, например, или нет — для обычного водителя или пешехода ничего не изменится, — честно ответил на вопрос о необходимости трат на такие паспорта собеседник GOROD48 в профильном департаменте липецкой мэрии.

По этой причине в Липецке лишь три десятка улиц имеют паспорта организации дорожного движения. Потому что деньги на это из бюджета выделяют по остаточному принципу. Не было бы лучше потратить эти 1,7 миллиона рублей на более важную вещь: межевание жилой застройки? По данным мэрии, не разграниченной остается 65% такой территории. Муниципалитету требуется размежевать 1 272,6 гектара земель под многоэтажной застройкой. Цена проекта межевания одного гектара по нынешним ценам — 24 тысячи рублей. На все про все нужны 30,5 миллиона. Но денег на это мэрия выделяет мизер. Из-за этого на карте Липецка — масса так называемых белых пятен, мест, где нет порядка. Поэтому, например, всякий раз, когда на машину или человека в микрорайонах падает дерево, в мэрии долго выясняют, на чьей территории это произошло — муниципалитета или управляющей компании. А зимой по этой же причине трудно найти того, кому убирать снег с внтуриквартальных проездов.
дороги
межевание
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Иван да Марья
8 минут назад
Режущий звук пилорамы на городом не перестаёт резать слух обычному гражданину , вообще что у них в голове, большинство дворов в городе просто заброшены, а они чушью занимаются...
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Бабаха
11 минут назад
На эти два ляма дороги во дворах залетайте лучше, ездить невозможно по дворам, дыры уже по щиколотку, реально создаётся впечатление что чиновники и люди на которых они работают живут в разных измерениях...
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Партработник
23 минуты назад
Эти бабкмюи пойдут на распил по карманам.
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смотритель зоопарка
сегодня, 11:01
пошла вода горячая, конец года близится, денежки не все успевают освоить :D
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Котопёс
сегодня, 10:59
Что толку от этих паспортов, если при очередной коммунальной аварии не знают чьи территории, кому принадлежат коммуникации и где они проложены?
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Гость
сегодня, 10:41
Потому что деньги на это из бюджета выделяют по остаточному принципу Мост на Соколе сделать, денег нет...а тут....а ну да, новый же пришел, новый распил пошел
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