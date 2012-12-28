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Происшествия
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сегодня, 19:26
У высоты «Огурец» обнаружено множество боеприпасов времен войны
Опасные находки обезвредили
Возле раскопа сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области выставили оцепление, а затем пиротехническая группа УГПСС России по Липецкой области изъяла боеприпасы, вывезла их на спецполигон, где и уничтожила.
Во время Великой Отечественной войны за высоту «Огурец» велись ожесточенные бои. Предположительно, с декабря 1941 по январь 1943 года в этих боях погибло около пяти тысяч советских военнослужащих.
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