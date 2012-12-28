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сегодня, 19:26

У высоты «Огурец» обнаружено множество боеприпасов времен войны

Опасные находки обезвредили

6 июля во время раскопок на местах боев у высоты «Огурец» в районе села Ломигоры поисковики отряда «Неунываки» обнаружили 11 гранат РГД, 2 противотанковые мины, 8 взрывателей, 32 патрона времен войны.

Возле раскопа сотрудники ГУ МЧС России по Липецкой области выставили оцепление, а затем пиротехническая группа УГПСС России по Липецкой области изъяла боеприпасы, вывезла их на спецполигон, где и уничтожила.

Во время Великой Отечественной войны за высоту «Огурец» велись ожесточенные бои. Предположительно, с декабря 1941 по январь 1943 года в этих боях погибло около пяти тысяч советских военнослужащих.
обнаружение боеприпасов
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