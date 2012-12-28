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Общество
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сегодня, 09:52
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Ограждение у «Шахматного клуба» на Неделина восстановили вскладчину
Конструкция рухнула в День города.
— Со мной связался вице-мэр-председатель департамента ЖКХ Сергей Ходяков и попросил о помощи. Я не отказал, ведь и сам не раз обращаюсь в городскую администрацию с разными просьбами по наказам избирателей, — объяснил свое участие в восстановлении упавшей ограды депутат.
Мэрия предоставила манипулятор, УК «Маяк» — металл, а Олег Косолапов — бригаду рабочих своей компании. Оказалось, у печально известной «управляшки» до сих пор в штате не появились сварщики, и это после январского форс-мажора, когда больше недели после аварии на сетях «Квадры» УК не могла возобновить подачу тепла в многоэтажки на улице 8 Марта!
— То, что можно было восстановить, мы восстановили. Часть сгнивших конструкций сделали заново. Для пущей крепости тяжелой конструкции установили подпорные столбы — до этого ограда держалась только на тротуарной плитке. Конечно, по уму управляющей компании нужно строить новую подпорную стенку. Но за работу своих сварщиков я отвечаю: новая ограда со светильниками стоит прочно, — сказал депутат.
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