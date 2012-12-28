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сегодня, 09:52
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Ограждение у «Шахматного клуба» на Неделина восстановили вскладчину

Конструкция рухнула в День города.

Ограждение подпорной стенки дома по улице Неделина, 20, известного жителям Липецка по названию остановки «Шахматный клуб», рухнуло 21 июля. А вчера закончилось его восстановление. Выяснилось, что управляющей компании «Маяк» помог депутат городского Совета Олег Косолапов, хотя он и не представляет интересы горожан, живущих на улице Неделина.

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— Со мной связался вице-мэр-председатель департамента ЖКХ Сергей Ходяков и попросил о помощи. Я не отказал, ведь и сам не раз обращаюсь в городскую администрацию с разными просьбами по наказам избирателей, — объяснил свое участие в восстановлении упавшей ограды депутат.

Мэрия предоставила манипулятор, УК «Маяк» — металл, а Олег Косолапов — бригаду рабочих своей компании. Оказалось, у печально известной «управляшки» до сих пор в штате не появились сварщики, и это после январского форс-мажора, когда больше недели после аварии на сетях «Квадры» УК не могла возобновить подачу тепла в многоэтажки на улице 8 Марта!

— То, что можно было восстановить, мы восстановили. Часть сгнивших конструкций сделали заново. Для пущей крепости тяжелой конструкции установили подпорные столбы — до этого ограда держалась только на тротуарной плитке. Конечно, по уму управляющей компании нужно строить новую подпорную стенку. Но за работу своих сварщиков я отвечаю: новая ограда со светильниками стоит прочно, — сказал депутат.
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
32 минуты назад
Как может ооо маяк оказывать услуги по работе жкх не имея в штате сварщика?
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Гость
18 минут назад
А "маяк" и не оказывал услуги. Далее цитата из статьи: "Мэрия предоставила манипулятор, УК «Маяк» — металл, а Олег Косолапов — бригаду рабочих своей компании."
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1
45 минут назад
Еще надо все заделать металлическим сайдингом и будет красиво.
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Гость
21 минуту назад
Вы о чём? они мусор за месяц не удосужились убрать, люди по штукатурке и кирпичам ходят, а Вы о каком-то сайдинге)).
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Житель дома
50 минут назад
А кому же принадлежат помещения на втором, первым и цокальном этаже? Они же все в оренде, и у них есть хозяин. Почему он не отвечает за свою территорию?
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Позитив
сегодня, 10:07
Спасибо! Молодцы! Есть еще неравнодушные, даже среди депутатов!!!
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