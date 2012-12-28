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Общество
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сегодня, 09:04
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В Ссёлках снят карантин по бешенству
Ранее там выявили лабораторно подтвержденные случаи бешенства.
Липчанам напоминают о необходимости вакцинации против бешенства восприимчивых домашних животных (это кошки, собаки, мелкий рогатый скот, крупный рогатый скот, лошади). Прививку можно бесплатно сделать в ветеринарных лечебницах: Правобережной и Левобережной.
Ранее управление Роспотребнадзора по Липецкой области сообщило, что на конец июля в Липецкой области было зарегистрировано 15 случаев бешенства животных. Очаги бешенства животных выявляли в 12 населенных пунктах на 7 административных территориях области.
Бешенство диагностировали у 11 кошек, 3 собак, одной куницы. Во всех очагах проведены все необходимые профилактические мероприятия.
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