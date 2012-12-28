На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 6 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 18а, 18б, 20а, 39б, 43, 44, 45, 47, 47а, 49, 53, 55, 57а, 59а по улице Юношеской, №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, № 22 по проспекту Победы, №№ 1 мст.1, 1м, вл. 1м по улице адмирала Макарова, «Квадра», ЦТП «Папина-Доватора». Также подачу ресурса в эти часы ограничат в частном секторе улицы Юношеской в домах №№ 20-42.Подвоз воды организуют по адресам: улица Юношеская, 23, улица Папина, 6. После окончания работ возможно повышение мутности воды.6 августа плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.С 08:00 до 18:00 перебои со светом из-за монтажа приборов учета электроэнергии (не более трех часов для отдельного домовладения) будут наблюдаться на улицах Кочеткова, Бардина, Богатырской, Водной, Демьяна Бедного, Бабушкина, Курчатова, Булавина, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, Баумана, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Теплом, Щепкина, на площади Заводской.С 08:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Дзержинского, Ладыгина, Асфальтную, Кибальчича, Липецкую, Привокзальную.