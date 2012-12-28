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1976
вчера, 16:55
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На шести улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 6 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 18а, 18б, 20а, 39б, 43, 44, 45, 47, 47а, 49, 53, 55, 57а, 59а по улице Юношеской, №№ 6, 8, 9, 17, 17б по улице Папина, №№ 2, 4, 4/1, 4а, 6, 8, 10б по улице Доватора, №№ 1, 3, 5, 5/2, 7, 9, 11, 11а, 13, 15 по улице Юных Натуралистов, № 22 по проспекту Победы, №№ 1 мст.1, 1м, вл. 1м по улице адмирала Макарова, «Квадра», ЦТП «Папина-Доватора». Также подачу ресурса в эти часы ограничат в частном секторе улицы Юношеской в домах №№ 20-42. 
Подвоз воды организуют по адресам: улица Юношеская, 23, улица Папина, 6. После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

6 августа плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики. 

С 08:00 до 18:00 перебои со светом из-за монтажа приборов учета электроэнергии (не более трех часов для отдельного домовладения) будут наблюдаться на улицах Кочеткова, Бардина, Богатырской, Водной, Демьяна Бедного, Бабушкина, Курчатова, Булавина, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, Баумана, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Теплом, Щепкина, на площади Заводской. 

С 08:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Дзержинского, Ладыгина, Асфальтную, Кибальчича, Липецкую, Привокзальную. 

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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
вчера, 18:56
Вы сначала горячию дайте у кого сегодня закончился 2 испытательный срок. Или правительство в отпуске и не кому нет дела?
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дед с депутатской
вчера, 17:35
а на нашей улице вода течёт по асфальту с марта месяца. ремонтировали два раза за последнюю неделю .. а она всё равно течёт, зараза ))
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синий трактор
вчера, 17:08
а на ул. Громовой почему воды нет.
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Горожанка
вчера, 22:40
Вам она не нужна, у вас колодец с апреля возле 4 дома выкопан, весь водой заполнен, она уже отстоялась, чистая, живая! Вам что, мало воды в котловане? РВК с апреля о вас заботится, а вы всё недовольны!
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