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Общество
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вчера, 16:55
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На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Причиной отключения холодной воды 6 августа станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк».
Подвоз воды организуют по адресам: улица Юношеская, 23, улица Папина, 6. После окончания работ возможно повышение мутности воды.
6 августа плановые ремонтные работы на сетях и работы по установке приборов учета электроэнергии будут проводить энергетики.
С 08:00 до 18:00 перебои со светом из-за монтажа приборов учета электроэнергии (не более трех часов для отдельного домовладения) будут наблюдаться на улицах Кочеткова, Бардина, Богатырской, Водной, Демьяна Бедного, Бабушкина, Курчатова, Булавина, Семенова Тян-Шанского, Третьякова, Баумана, в переулках Болотникова, Войнич, Ермака, Ракетном, Теплом, Щепкина, на площади Заводской.
С 08:00 до 18:00 из-за ремонтных работ на сетях обесточат улицы Дзержинского, Ладыгина, Асфальтную, Кибальчича, Липецкую, Привокзальную.
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