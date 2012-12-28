Подростки устроили конфликт с девочкой-квадробером

Ее облили водой и чуть не избили палками.

Накануне вечером у одной из школ в Липецке произошел конфликт. 11-летнюю девочку, поклонницу популярной субкультуры — квадробики (когда дети надевают маски животных и передвигаются имитируя их повадки), облили водой и едва не избили палками сверстники.По рассказам мамы, ее дочь гуляла с двоюродной сестрой на школьном стадионе. К девочкам подошли два мальчика и начали их оскорблять и поливать водой. Сначала девочки не восприняли угрозу всерьез, но потом подростки позвали на подмогу «свою банду» и окружили девчонок. Хорошо, что девочкам на помощь пришли другие подростки. Дети смогли убежать. По дороге у девочки-квадробера выпал и разбился сотовый телефон.— Я была шокирована! Какая разница кто в чем ходит! Это же не повод бить палками! — возмущается мама девочки, — Сейчас дочь сидит дома и боится одна выходить на улицу.После того, как дочь вернулась домой, мама вызвала полицию. Правда, заявления у них не взяли. Сегодня утром пришли представители отдела по делам несовершеннолетних. Мама также обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Липецкой области Юрию Тарану.— Я хочу, чтобы эта история получила огласку. Чтобы ее довели до школы и родителей. Я смотрела в соцсетях, подобные случаи не редкость, они происходят и в других городах, — говорит мама.Утром к пострадавшим пришла бабушка обидчика, просила забрать заявление, но женщина отказалась. Через несколько дней у них в отделе по делам несовершеннолетних назначена беседа с участниками конфликта. Бабушка, кстати, рассказала, что у внука тоже есть кошачий костюм.В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что проверку по данному факту проводит отдел полиции № 8.Проверку начали и в аппарате уполномоченного по правам ребенка Липецкой области.«Ситуация сложная и в принципе, для нашего региона не типичная. Поведение детей, их высказывания и действия сегодня требуют очень тонкого и выверенного подхода. Безусловно, я осуждаю любой факт насилия по отношению к ребенку, морального или физического. И насколько мне известно, правоохранительные структуры уже проводят проверку по данному факту. Считаю, что с началом учебного года на родительских собраниях в школах педагогам надо ставить вопрос о распространении в детской и молодежной среде субкультур и увлечений. И родителям, и детям необходимо понимать, что нестандартное поведение может вызывать агрессию со стороны окружающих, но с другой стороны, надо учить детей выстраивать отношения без оскорблений и насилия. И все-таки, я также хотел бы предостеречь родителей, которые поощряют и одобряют использование своими детьми атрибутики с масками животных и т. д. Чтобы игра с переодеваниями не переросла в поведенческие изменения, не оказала воздействие на психику ребенка. В любом случае, считаю, что повышенное общественное внимание, жалость или осуждение, будут только усугублять разрешение данного конфликта. А мне бы очень хотелось, чтобы все эти вопросы были урегулированы. Ситуацию держу на личном контроле», — сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран.