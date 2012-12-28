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сегодня, 17:36
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Подростки устроили конфликт с девочкой-квадробером

Ее облили водой и чуть не избили палками.

Накануне вечером у одной из школ в Липецке произошел конфликт. 11-летнюю девочку, поклонницу популярной субкультуры — квадробики (когда дети надевают маски животных и передвигаются имитируя их повадки), облили водой и едва не избили палками сверстники.

По рассказам мамы, ее дочь гуляла с двоюродной сестрой на школьном стадионе. К девочкам подошли два мальчика и начали их оскорблять и поливать водой. Сначала девочки не восприняли угрозу всерьез, но потом подростки позвали на подмогу «свою банду» и окружили девчонок. Хорошо, что девочкам на помощь пришли другие подростки. Дети смогли убежать. По дороге у девочки-квадробера выпал и разбился сотовый телефон.

— Я была шокирована! Какая разница кто в чем ходит! Это же не повод бить палками! — возмущается мама девочки, — Сейчас дочь сидит дома и боится одна выходить на улицу.

После того, как дочь вернулась домой, мама вызвала полицию. Правда, заявления у них не взяли. Сегодня утром пришли представители отдела по делам несовершеннолетних. Мама также обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Липецкой области Юрию Тарану.

— Я хочу, чтобы эта история получила огласку. Чтобы ее довели до школы и родителей. Я смотрела в соцсетях, подобные случаи не редкость, они происходят и в других городах, — говорит мама.

Утром к пострадавшим пришла бабушка обидчика, просила забрать заявление, но женщина отказалась. Через несколько дней у них в отделе по делам несовершеннолетних назначена беседа с участниками конфликта. Бабушка, кстати, рассказала, что у внука тоже есть кошачий костюм.

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области GOROD48 сообщили, что проверку по данному факту проводит отдел полиции № 8.

Проверку начали и в аппарате уполномоченного по правам ребенка Липецкой области.

«Ситуация сложная и в принципе, для нашего региона не типичная. Поведение детей, их высказывания и действия сегодня требуют очень тонкого и выверенного подхода. Безусловно, я осуждаю любой факт насилия по отношению к ребенку, морального или физического. И насколько мне известно, правоохранительные структуры уже проводят проверку по данному факту. Считаю, что с началом учебного года на родительских собраниях в школах педагогам надо ставить вопрос о распространении в детской и молодежной среде субкультур и увлечений. И родителям, и детям необходимо понимать, что нестандартное поведение может вызывать агрессию со стороны окружающих, но с другой стороны, надо учить детей выстраивать отношения без оскорблений и насилия. И все-таки, я также хотел бы предостеречь родителей, которые поощряют и одобряют использование своими детьми атрибутики с масками животных и т. д. Чтобы игра с переодеваниями не переросла в поведенческие изменения, не оказала воздействие на психику ребенка. В любом случае, считаю, что повышенное общественное внимание, жалость или осуждение, будут только усугублять разрешение данного конфликта. А мне бы очень хотелось, чтобы все эти вопросы были урегулированы. Ситуацию держу на личном контроле», — сообщил уполномоченный по правам ребёнка в Липецкой области Юрий Таран.
конфликт
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Комментарии (14)

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Сначала новые
житель
8 минут назад
как воспитали, так себя и ведует, хотя их родители наверняка не имели дел с квадроберами. их бы на несколько лет назад, когда были рэп, нирвана, оникс, кино, металика :-)
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Сашок
11 минут назад
Пусть ребенок занимается чем угодно. Главное не курил и не пил. Не удивлюсь что дети которые избил курят.
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Резюмэ
24 минуты назад
Столкнулись две субкультурки. Ожидаемо победили гопники с палками. Фурям стоит подучиться фехтованию.. или бегу.
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Мнение психолога
27 минут назад
Родители стараются вплеснуть в своих детей, то что сами не испытывали в таком возрасте, а хотелось, молодой организм как губка, не делайте ошибок в советах детям , что делать и чем им заниматься...
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Сокол
44 минуты назад
Ну да, сначала одеваем грудничков в костюмы заек, мишек и т.п.Потом в садике на утренниках бегают лисички и белочки,а потом возмущаемся,чего это они и дальше переодеваются. Пусть лучше они подражают животным таким образом,чем ведут себя как животные. Если, конечно, понимаете о чем я.
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добрый ээх
44 минуты назад
родители поколение которое не вылезало от монитора их плоды
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++++
55 минут назад
На самом деле мама должна сказать спасибо, ее дочь вылечили от всех этих субкультур. Идёшь по парку 50 лет нлмк и в кустах вот такие девочки скачут, как умалишенные. Это не норма!!! И не безобидная игра! Если дети ведутся на все эти игры, тогда у них наислабейшая психика. Постоянно будут придумывать себе субкультуры , это уже не личность
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Ого
39 минут назад
До личности пока далеко. Она только устанавливается. Не вижу ничего плохого в таком подражании. Всегда были субкультуры.И более губительные. Просто нужно понимать грани.
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Ого
42 минуты назад
До личности пока далеко. Она только устанавливается. Не вижу ничего плохого в таком подражании. Всегда были субкультуры.И более губительные. Просто нужно понимать грани.
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Кошмар
59 минут назад
Так и до Олимпиады в Париже недалеко.
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Ветеринар
сегодня, 17:51
Если они считают себя кошками, то надо идти до конца. Дайте этим девочкам кошачий корм. Сделайте прививку от бешенства. И * ходить в лоток. Родители, одумайтесь, что делают ваши дети!!!!!
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знак свыше
сегодня, 17:47
родители,зачем вы покупаете эти дурацкие маски?У ваших детей совсем нем мозгов и они бегают ,как животные на четвереньках.
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