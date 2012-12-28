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В России
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сегодня, 14:30

В Роскачестве заявили о найденном фальсифицированном мёде в российских магазинах

В ходе исследования выявлено три типа фальсификации: фальсификация путём добавления в мёд сиропа, содержание пролина и несоответствие ботанического происхождения мёда.

Роскачество провело исследование меда 16 собственных торговых марок крупнейших розничных сетей и недорогого меда в сетевом ретейле и выяснило, что продукция ни одной из исследованных торговых марок не соответствует обязательным требованиям законодательства, так как имеет признаки фальсификации, - рассказали в организации.

"По результатам исследования установлено, что производители этих марок и торговые сети производят и реализуют фальсификат. <…> Ни одна из исследованных торговых марок не соответствует обязательным требованиям законодательства", - рассказали эксперты.

В частности, смесь меда с сахарным сиропом выявлена в продукции торговых марок "Медовая долина" (цветочный), "Каждый день" (гречишный), Spar (цветочный), "365 дней" (цветочный), "Наша Сибирь" (цветочный "Полевые просторы" и "Горный"), "Дедушкин улей" (липовый), "О'кей Daily" (цветочный), "Просто" (разнотравье), "Медовый край" (разнотравье и липовый) и "Медовая долина" (липовый), - передает ТАСС.

Содержание пролина ниже нормативного обнаружено в меде торговых марок "Дедушкин улей" (липовый), "365 дней" (цветочный), "Медовый край" (липовый), "Наша Сибирь" (цветочный "Полевые просторы), "О'кей Daily" (цветочный) и "Просто" (разнотравье). Это нарушение свидетельствует о том, что мед отобран незрелым, фальсифицирован или перегрет, - пояснили в Роскачестве.

Несоответствие ботанического происхождения меда определяется по содержанию фермента диастазы. Несоответствие замечено в продукции торговых марок "Наша Сибирь" (цветочный "Полевые просторы" и "Таежный дар"), "Лента" (гречишный),"Медовый край" (разнотравье), "Ваш выбор" (цветочный) и "365 дней" (цветочный). Диастазное число в продукции этих торговых марках не характерно для натурального меда и для заявленных видов меда, что подтверждает факт фальсификации и введения потребителя в заблуждение.

Эксперты также определили, какой на самом деле мед положил производитель в банку. Например, мед под торговой маркой "Наша Сибирь" заявлен как цветочный, но в действительности оказался подсолнечниковым. Мед "Медовая долина" заявлен как липовый или "разнотравье", однако в первом случае пыльцевые зерна липы на втором месте после лабазника, во втором случае - подсолнечниковый мед. "Лента" заявлен как гречишный, но больше в нем пыльцевых зерен крестоцветных (гречиха на втором месте). "Медовый край" и "Просто" заявлены как "разнотравье", но в действительности больше зерен подсолнечника. Spar, "О'кей Daily", "Ваш выбор" и "365 дней" заявлены как цветочные, в действительности подсолнечниковые.

Весь проверенный мед произведен тремя крупными производителями: "Медовая долина", "Медовый дом" и "ТД Воял". Россельхознадзор объявил им предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Кроме того, две декларации о соответствии на продукцию "Мед натуральный цветочный" ТМ "Ваш выбор" и "Мед натуральный цветочный липовый" ТМ "Медовая долина" признаны Росаккредитацией недействительными, такой мед не может продаваться в торговых точках.

По данным Роскачества, "ТД Воял" выполнил корректирующие мероприятия и направил заявку на проведение повторных испытаний. "Медовый дом" прекратил нарушение законодательства и запросил проведение контрольных закупок продукции новых партий.

Служба качества торговой сети "Лента" сообщила, что партия меда "Наша Сибирь" с нарушениями больше не продается. Ретейлер также усилил контроль за качеством продукции. Spar приостановил реализацию продукции с нарушениями собственной торговой марки и провел работу с поставщиком. Торговая сеть "Глобус" также провела работу с поставщиком по ТМ "Ваш выбор", рассказали эксперты.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин отметил, что проведенное исследование вскрыло "серьезную проблему" фальсификации на рынке меда. "Вопрос будет взят на систематический парламентский контроль, а Роскачество продолжит мониторинг ситуации", - сказал Митин, слова которого приводят в Роскачестве.
мед
качество
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