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Общество
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44 минуты назад
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«Главное, чтобы мелкие ссоры не переходили в конфликты»
Тогда можно прожить 65 лет вместе.
Василий Лелецкий человек в Липецке известный. Он был одним из выпускников школы «Сталинских кадетов». После поступил в Киевское высшее инженерно-авиационное училище ВВС, переучился, оказался в РВСН, и целых 32 года ковал ядерный щит страны на Дальнем Востоке, Беларуси, Новосибирске.
Со своей невестой он расписался в 1959 году во время отпуска. Молодые люди упросили работников ЗАГСа сделать это уже после закрытия, так как в их распоряжении был всего лишь один день.
Выйдя в отставку Лелецкий с женой вернулся в Липецк, на Сокол. Много лет он занимался делами ветеранов, избирался депутатом Липецкого областного Совета.
На вопрос, в чем секрет семейного долголетия? Супруги отвечают: главное — чтобы мелкие ссоры не переходили в конфликты. Это не только семью укрепляет, но и в целом в общении с людьми помогает.
Фото: Telegram-канал Липецкая область
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