Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Бегунья с модельной внешностью завоевала «бронзу» первенства России
Спорт
В селе Студеные Выселки взорвался дом?
Происшествия
Липецкая вечЁрка: миллионы за жизнь мальчика, смерть под колесами и ЖК «Турист» пока не разрешили строить
Общество
«Мне кажется, работодатели только и ждут выпускников»
Общество
2 августа в центре Липецка перекроют движение
Общество
Липецкий пенсионер «попил пивка» на 298 000 рублей
Происшествия
Яна Ганбаева из Воронежа займется сносом сухостоя в Липецке
Общество
В Грязях автомобиль «БМВ» врезался в дерево: пострадали два человека
Происшествия
За три дня задержали 45 пьяных водителей
Происшествия
13-летний пассажир мотоцикла пострадал в ДТП
Происшествия
Читать все
«Это самая большая фобия в моей жизни! Вообще больше окна не открою!»
Общество
В правительстве Липецкой области взрыв дома назвали фейком
Происшествия
На 49-летнюю женщину оформили займы в 13 компаниях на 216 тысяч рублей
Происшествия
В Липецке задержан «иностранный специалист» за попытку откупиться взяткой за поддельные документы
Происшествия
Чёртово колесо: на Дне района в Грязях остановился аттракцион, катающихся опускали в ручном режиме
Общество
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
Мотоциклист дважды попался пьяным за рулём
Происшествия
Роман Ченцов: «На Студеновском мосту асфальт в зиму мы укладывать не будем»
Общество
Из Елецкого района выпроводили троих кубинцев
Общество
В центре Липецка появился «Фрунзенский водопад»
Общество
Читать все
Происшествия
196
49 минут назад
1

На 49-летнюю женщину оформили займы в 13 компаниях на 216 тысяч рублей

С мошенником жительница Грязинского района познакомилась в мессенджере. Мужчина предложил финансовую помощь, чем сразу расположил к себе женщину. 

В Грязинском районе на 49-летнюю женщину мошенники оформили займы в 13 компаниях на сумму около 216 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, ещё в марте прошлого года в мессенджере жительнице Грязинского района написал мужчина, с которым она начала общение.

«Тайный и галантный незнакомец оказался ещё и щедрым — он предложил финансовую помощь 49-летней женщине. От неё требовалось только сообщить специальные коды из сообщений. Женщина до конца не понимала, как продиктованные ею цифры помогут в переводе средств, но просьбу выполнила. Собеседник пропал, а ей позвонили из кредитных организаций с вопросом, когда от неё поступит оплата по микрозаймам. Тогда она и узнала о том, что третьи лица обратились в 13 компаний и оформили на неё займы на общую сумму около 216 тысяч рублей», — рассказали в полиции.

А 34-летний мужчина потерял на спортивных ставках и торговле криптовалютой более 800 тысяч рублей.  Он в мессенджере познакомился с девушкой и она отправила ему рекламу услуг человека, который прогнозирует исход спортивных матчей. Чуть позже подруга по переписке прислала скриншот с её выигрышем более чем в 30 000 рублей. Потерпевший тоже решил испытать удачу и заплатил около 40 тысяч рублей за возможность пользоваться эксклюзивной информацией.

Мужчине сначала предложили сделать ставку в 200 долларов, и он перевёл 19 тысяч рублей. После этого предсказатель уверил, что  выигрыш составил 1,4 миллиона рублей и необходимо заплатить комиссию в 230 тысяч рублей. После её оплаты поступило новое  предложение — вложить средства в криптовалюту. Мужчина согласился, но по ошибке сумма якобы поступила на его букмекерский счёт, а для вывода денег потребовалось зачисление 275 тысяч рублей. Мужчина снова перевёл деньги. После чего ему пришло письмо о блокировке аккаунта на сайте ставок. Но потом по законодательству страны, в которой зарегистрирована компания, потребовалось оплатить ещё 15% страховых сборов. Мужчина, у которого и так не получалось обналичить деньги, перевёл ещё около 230 тысяч рублей.

А 36-летней женщине предложили удаленную работу по онлайн-бронированию отелей. На специальный электронный счёт сотрудники переводили свои деньги. Если они справлялись с задачей, им на счёт отправляли процент, который зависел от звёздности гостиниц. Всего женщина перевела около 180 тысяч рублей. Вскоре она поняла, что её обманывают, и написала данные втянувшей её в работу аферистки в предупреждении о мошенничестве. Тогда к ней обратился мужчина, который якобы мог помочь вернуть деньги. За свои услуги он попросил половину украденной суммы. Он отправил женщине ссылку на траст-кошелёк, она пыталась оплатить регистрацию. Но потом поняла, что снова общалась с мошенником, и обратилась в полицию.
мошенничество
0
0
1
0
3

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Крылов
7 минут назад
Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Не стоит щёлкать клювом, господа.
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Говорит Липецк
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru