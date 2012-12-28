На 49-летнюю женщину оформили займы в 13 компаниях на 216 тысяч рублей

С мошенником жительница Грязинского района познакомилась в мессенджере. Мужчина предложил финансовую помощь, чем сразу расположил к себе женщину.

В Грязинском районе на 49-летнюю женщину мошенники оформили займы в 13 компаниях на сумму около 216 тысяч рублей.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, ещё в марте прошлого года в мессенджере жительнице Грязинского района написал мужчина, с которым она начала общение.«Тайный и галантный незнакомец оказался ещё и щедрым — он предложил финансовую помощь 49-летней женщине. От неё требовалось только сообщить специальные коды из сообщений. Женщина до конца не понимала, как продиктованные ею цифры помогут в переводе средств, но просьбу выполнила. Собеседник пропал, а ей позвонили из кредитных организаций с вопросом, когда от неё поступит оплата по микрозаймам. Тогда она и узнала о том, что третьи лица обратились в 13 компаний и оформили на неё займы на общую сумму около 216 тысяч рублей», — рассказали в полиции.А 34-летний мужчина потерял на спортивных ставках и торговле криптовалютой более 800 тысяч рублей. Он в мессенджере познакомился с девушкой и она отправила ему рекламу услуг человека, который прогнозирует исход спортивных матчей. Чуть позже подруга по переписке прислала скриншот с её выигрышем более чем в 30 000 рублей. Потерпевший тоже решил испытать удачу и заплатил около 40 тысяч рублей за возможность пользоваться эксклюзивной информацией.Мужчине сначала предложили сделать ставку в 200 долларов, и он перевёл 19 тысяч рублей. После этого предсказатель уверил, что выигрыш составил 1,4 миллиона рублей и необходимо заплатить комиссию в 230 тысяч рублей. После её оплаты поступило новое предложение — вложить средства в криптовалюту. Мужчина согласился, но по ошибке сумма якобы поступила на его букмекерский счёт, а для вывода денег потребовалось зачисление 275 тысяч рублей. Мужчина снова перевёл деньги. После чего ему пришло письмо о блокировке аккаунта на сайте ставок. Но потом по законодательству страны, в которой зарегистрирована компания, потребовалось оплатить ещё 15% страховых сборов. Мужчина, у которого и так не получалось обналичить деньги, перевёл ещё около 230 тысяч рублей.А 36-летней женщине предложили удаленную работу по онлайн-бронированию отелей. На специальный электронный счёт сотрудники переводили свои деньги. Если они справлялись с задачей, им на счёт отправляли процент, который зависел от звёздности гостиниц. Всего женщина перевела около 180 тысяч рублей. Вскоре она поняла, что её обманывают, и написала данные втянувшей её в работу аферистки в предупреждении о мошенничестве. Тогда к ней обратился мужчина, который якобы мог помочь вернуть деньги. За свои услуги он попросил половину украденной суммы. Он отправил женщине ссылку на траст-кошелёк, она пыталась оплатить регистрацию. Но потом поняла, что снова общалась с мошенником, и обратилась в полицию.