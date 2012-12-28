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Общество
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42 минуты назад
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Иеромонах Задонского монастыря возглавил новую епархию в Татарстане
Руководить Набережночелнинской епархией будет служивший в Рождество-Богородицком Задонском мужском монастыре иеромонах Гавриил (Мельников)
Как сообщает Патриархия.ру, Набережночелнинская епархия выделена из состава Казанской. В нее войдут приходы, храмы и монастыри Набережных Челнов, а также Агрызского, Елабужского, Менделеевского, Мензелинского и Тукаевского районов Республики Татарстан.
Правящий архиерей Набережночелнинской епархии положено иметь титул «Набережночелнинский и Елабужский».
«Новообразованная епархия включена в состав Татарстанской митрополии. Преосвященным Набережночелнинским и Елабужским положено быть иеромонаху Гавриилу (Мельникову), клирику Липецкой епархии. Место наречения и хиротонии иеромонаха Гавриила (Мельникова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставлено на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», - говорится в сообщении официального сайта Московского Патриархата.
Гавриил (Мельников) уроженец Воронежа. После окончания школы закончил духовную семинарию. В 1998 года поступил в Задонский мужской монастырь. Там же принял монашество, малую схиму, священнический сан. Окончил духовную академию в Санкт-Петербурге, аспирантуру, защитил докторскую диссертацию, является доктором богословия, курировал направление «теология» в ЛГПУ.
Руководителю новой епархии 49 лет.
Фото: mitropolia-lip.ru
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