Иеромонах Задонского монастыря возглавил новую епархию в Татарстане

Руководить Набережночелнинской епархией будет служивший в Рождество-Богородицком Задонском мужском монастыре иеромонах Гавриил (Мельников)

О создании новой епархии в Татарстане объявлено 25 июля на заседании Священного Синода.Как сообщает Патриархия.ру, Набережночелнинская епархия выделена из состава Казанской. В нее войдут приходы, храмы и монастыри Набережных Челнов, а также Агрызского, Елабужского, Менделеевского, Мензелинского и Тукаевского районов Республики Татарстан.Правящий архиерей Набережночелнинской епархии положено иметь титул «Набережночелнинский и Елабужский».«Новообразованная епархия включена в состав Татарстанской митрополии. Преосвященным Набережночелнинским и Елабужским положено быть иеромонаху Гавриилу (Мельникову), клирику Липецкой епархии. Место наречения и хиротонии иеромонаха Гавриила (Мельникова) во епископа, по возведении его в сан архимандрита, оставлено на благоусмотрение Патриарха Московского и всея Руси Кирилла», ­- говорится в сообщении официального сайта Московского Патриархата.Гавриил (Мельников) уроженец Воронежа. После окончания школы закончил духовную семинарию. В 1998 года поступил в Задонский мужской монастырь. Там же принял монашество, малую схиму, священнический сан. Окончил духовную академию в Санкт-Петербурге, аспирантуру, защитил докторскую диссертацию, является доктором богословия, курировал направление «теология» в ЛГПУ.Руководителю новой епархии 49 лет.