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Общество
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вчера, 19:25
В частном секторе Опытной станции отключат холодную воду
31 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, которые затронут 11 улиц Липецка в двух районах, сообщили в компании.
В этот период также ограничат подачу холодной воды жителям частного сектора района Опытной станции – на улицах Пришвина, Новотепличной, Ягодной, Просторной, Раздольной, Новой, Ясной, Вольной, Лучистой, Совхозной. Подвоз воды для питья организуют по указанным улицам.
После окончания работ возможно повышение мутности воды.
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