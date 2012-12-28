В частном секторе Опытной станции отключат холодную воду

31 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях, которые затронут 11 улиц Липецка в двух районах, сообщили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останется дом № 22 по улице Циолковского – цистерна с водой для питья будет находиться рядом с вышеуказанным домом.В этот период также ограничат подачу холодной воды жителям частного сектора района Опытной станции – на улицах Пришвина, Новотепличной, Ягодной, Просторной, Раздольной, Новой, Ясной, Вольной, Лучистой, Совхозной. Подвоз воды для питья организуют по указанным улицам.После окончания работ возможно повышение мутности воды.