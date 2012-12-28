Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Родители — во взрослой реанимации, их малыши — в детской
Происшествия
В Военном городке — снова «Слово пацана», на этот раз — пацанки
Происшествия
Влетающий во двор «Лексус» снял видеорегистратор
Происшествия
На проспекте Мира из многоэтажки упал трехлетний мальчик
Происшествия
Сегодня в Липецке: статистика супружеских измен – за неверностью обязательно должен следовать развод?
Общество
Липецкие школьники напрочь отказываются от вареной рыбы и говяжьей печени
Общество
Две пенсионерки чуть не утонули в реке Дон
Происшествия
Вокруг «Октября» снимают забор
Общество
Жители Введенки жалуются на бесчинство сливающих нечистоты соседей
Общество
В Липецкой области атлантический циклон принесет резкое похолодание
Погода в Липецке
Читать все
«Зеленый остров» закрывают на реконструкцию, но все запланированные ранее мероприятия на нем состоятся
Общество
Родители — во взрослой реанимации, их малыши — в детской
Происшествия
11-летняя девочка помогла мошенникам оформить на мать кредит в 50 000 рублей
Происшествия
«Это не футбол. Я свою команду не узнал», - главный тренер Ромащенко устроил разнос футболистам
Спорт
Иностранец получил 15 лет колонии за килограмм наркотиков
Происшествия
Гол лучшего бомбардира не спас «Металлург» в Пятигорске
Спорт
Липецкая вечЁрка: девчачьи разборки, выпавший малыш и полет «Лексуса»
Общество
В Липецкой области атлантический циклон принесет резкое похолодание
Погода в Липецке
На двух улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
34-летняя женщина незаконно получила 1,4 миллиона рублей на строительство жилья
Происшествия
Читать все
Происшествия
1080
вчера, 17:03
1

34-летняя женщина незаконно получила 1,4 миллиона рублей на строительство жилья

Деньги она теперь должна вернуть. Помимо этого, мошенница получила условный срок.

В Чаплыгинском районе 34-летнюю женщину приговорили к 2 годам 6 месяцам лишения свободы условно по делу о хищении бюджетных средств в особо крупном размере.

Как сообщает пресс-службы прокуратуры Липецкой области, женщину осудили за мошенничество при получении выплат на сумму более 1,4 миллиона рублей. Преступление было выявлено районной прокуратурой при содействии Данковского отделения УФСБ России по Липецкой области.

«Женщина, являясь участником мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках госпрограммы, представила в Управление капитального строительства Липецкой области документы для получения социальной выплаты на строительство жилья, в том числе о том, что она работает в сельскохозяйственном кооперативе. Как работнику агропромышленного комплекса в сельской местности ей была предоставлена субсидия в размере более 1,4 миллиона рублей. Однако, как выяснилось в дальнейшем, трудовую деятельность в кооперативе женщина не осуществляла и права на получение средств не имела. Полученными деньгами она распорядилась по своему усмотрению», — рассказали в прокуратуре.

Также удовлетворен иск прокурора района о взыскании с мошенницы незаконно полученной суммы.
мошенничество
0
1
1
3
2

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Гость
вчера, 21:21
А как еще построить дом на селе, подскажите
Ответить
Рекомендуем
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Говорит Липецк
Чем в первую очередь должен заняться новый мэр?
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru