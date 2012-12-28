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Происшествия
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вчера, 17:03
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34-летняя женщина незаконно получила 1,4 миллиона рублей на строительство жилья
Деньги она теперь должна вернуть. Помимо этого, мошенница получила условный срок.
Как сообщает пресс-службы прокуратуры Липецкой области, женщину осудили за мошенничество при получении выплат на сумму более 1,4 миллиона рублей. Преступление было выявлено районной прокуратурой при содействии Данковского отделения УФСБ России по Липецкой области.
«Женщина, являясь участником мероприятий по улучшению жилищных условий в рамках госпрограммы, представила в Управление капитального строительства Липецкой области документы для получения социальной выплаты на строительство жилья, в том числе о том, что она работает в сельскохозяйственном кооперативе. Как работнику агропромышленного комплекса в сельской местности ей была предоставлена субсидия в размере более 1,4 миллиона рублей. Однако, как выяснилось в дальнейшем, трудовую деятельность в кооперативе женщина не осуществляла и права на получение средств не имела. Полученными деньгами она распорядилась по своему усмотрению», — рассказали в прокуратуре.
Также удовлетворен иск прокурора района о взыскании с мошенницы незаконно полученной суммы.
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