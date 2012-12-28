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Происшествия
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вчера, 15:26
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В ходе совместного рейда приставов и Госавтоинспекции в Липецке арестовали 11 автомобилей
Один владелец машины оплатил долг на месте.
11 автомобилей были арестованы, один владелец машины оплатил долг на месте. С другими должниками были проведены разъяснительные беседы и вручены повестки на приём к судебным приставам-исполнителям, а также квитанции для оплаты долга.
«Закон позволяет судебным приставам во внесудебном порядке ограничивать в праве управлять автотранспортом должников, не уплативших штрафы либо назначенную судом сумму свыше 10 тысяч рублей. Под эти санкции могут попасть неплательщики алиментов, те, кто не возмещает вред, причинённый преступлением, или не компенсирует моральный вред, а также те, кто не оплачивает штрафы за нарушение правил дорожного движения», — отмечают в пресс-службе УФССП России по Липецкой области.
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