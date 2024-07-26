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В мире
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сегодня, 10:24
Появились новые кадры теракта 11 сентября в США
На видео показано, как от крыш башен поднимаются клубы чёрного дыма, а после здания падают.
Уточняется, что видеозапись сделал японский фотограф на профессиональную камеру с крыши одного из зданий — однако на 23 года она затерялась. Сейчас это единственное видео с обрушениями в высоком качестве.
Теракты 11 сентября 2001 года, также известные как 9/11, — четыре теракта, совершенные в США в один день членами запрещенной в РФ террористической группировкой "Аль-Каида". 19 представителей этой террористической организации захватили четыре пассажирских самолета. Два воздушных судна врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате терактов погибли почти 3000 человек.
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