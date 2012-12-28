Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту исчезновения 11-летней девочки в Липецкой области
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Происшествия
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52 минуты назад
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В очереди на рынке у 61-летнего мужчины вытащили из кармана 10 500 рублей
Но это вовремя заметил другой покупатель.
Тем не менее, 61-летний пенсионер обратился в полицию. Подозреваемую задержали. Ею оказалась неработающая ранее судимая 34-летняя жительница Грязинского района, неоднократно попадавшая в поле зрения полицейских.
А в Ельце в полицию обратился 41-летний мужчина, у которого 22 июля в районе одного из домов по улице Спутников украли сотовый телефон за 5500 рублей. Потерпевший и его знакомые выпивали, и 38-летний подозреваемый в краже находился в той же компании. Когда потерпевший обронил свой телефон, собутыльник его подобрал его и потом продал за 2500 рублей. Покупатель в свою очередь перепродал телефон другому мужчине — его тоже уже установили.
По этим происшествиям возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.
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