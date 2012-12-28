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52 минуты назад
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В очереди на рынке у 61-летнего мужчины вытащили из кармана 10 500 рублей

Но это вовремя заметил другой покупатель.

Утром 24 июля в Грязях на рынке двое мужчин стояли в очереди у одного из павильонов, к ним подошла женщина и вытащила из кармана брюк одного мужчины 10 500 рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, cтоящий за потерпевшим мужчина немедленно сообщил ему о случившемся. При этом женщина тут же бросила деньги под ноги потерпевшему, сказав, что она ничего не брала, а деньги у него из кармана выпали.

Тем не менее, 61-летний пенсионер обратился в полицию. Подозреваемую задержали. Ею оказалась неработающая ранее судимая 34-летняя жительница Грязинского района, неоднократно попадавшая в поле зрения полицейских.

А в Ельце в полицию обратился 41-летний мужчина, у которого 22 июля в районе одного из домов по улице Спутников украли сотовый телефон за 5500 рублей. Потерпевший и его знакомые выпивали, и 38-летний подозреваемый в краже находился в той же компании. Когда потерпевший обронил свой телефон, собутыльник его подобрал его и потом продал за 2500 рублей. Покупатель в свою очередь перепродал телефон другому мужчине  — его тоже уже установили.

По этим происшествиям возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи  — пять лет лишения свободы.
кража
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Комментарии (3)

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Как гость
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Сначала новые
Сочуствующий.
12 минут назад
Героиня первого сюжета - цыганка?
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Жорж
25 минут назад
Очень интересная статья!
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Джон Ленин
27 минут назад
Две казалось бы разные истории, но какие одинаково захватывающие сюжеты !
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