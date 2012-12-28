В очереди на рынке у 61-летнего мужчины вытащили из кармана 10 500 рублей

Но это вовремя заметил другой покупатель.

Утром 24 июля в Грязях на рынке двое мужчин стояли в очереди у одного из павильонов, к ним подошла женщина и вытащила из кармана брюк одного мужчины 10 500 рублей. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, cтоящий за потерпевшим мужчина немедленно сообщил ему о случившемся. При этом женщина тут же бросила деньги под ноги потерпевшему, сказав, что она ничего не брала, а деньги у него из кармана выпали.Тем не менее, 61-летний пенсионер обратился в полицию. Подозреваемую задержали. Ею оказалась неработающая ранее судимая 34-летняя жительница Грязинского района, неоднократно попадавшая в поле зрения полицейских.А в Ельце в полицию обратился 41-летний мужчина, у которого 22 июля в районе одного из домов по улице Спутников украли сотовый телефон за 5500 рублей. Потерпевший и его знакомые выпивали, и 38-летний подозреваемый в краже находился в той же компании. Когда потерпевший обронил свой телефон, собутыльник его подобрал его и потом продал за 2500 рублей. Покупатель в свою очередь перепродал телефон другому мужчине — его тоже уже установили.По этим происшествиям возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная санкция этой статьи — пять лет лишения свободы.