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Беспокойный покойный: умерший в машине от передозировки наркотиков липчанин был на плохом счету в полиции
Происшествия
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сегодня, 12:27
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Перевозивший почти 5 килограммов наркотиков 22-летний парень получил 9 лет колонии
У него также конфисковали в пользу государства автомобиль «Фольксваген Пассат СС» и сотовый телефон.
Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 22-летний житель Тульской области в апреле этого года приехал в Московскую область, где по координатам, переданным ему сообщниками, нашел закладку, из которой забрал 4 917, 9 грамма наркотиков.
Их парень должен был перевезти в Липецкую область, но 4 апреля его задержали сотрудники управления наркоконтроля и ГИБДД в районе железнодорожного переезда по направлению к городу Чаплыгин. Синтетические наркотики были обнаружены и изъяты.
Вину мужчина признал, в содеянном раскаялся.
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