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сегодня, 12:27
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Перевозивший почти 5 килограммов наркотиков 22-летний парень получил 9 лет колонии

У него также конфисковали в пользу государства автомобиль «Фольксваген Пассат СС» и сотовый телефон.

В Чаплыгинском районе 22-летнего жителя Тульской области приговорили к 9 годам колонии строгого режима за покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ). Автомобиль «Фольксваген Пассат СС» и сотовый телефон осужденного, которые использовались им при совершении преступления, конфискованы в собственность государства.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, 22-летний житель Тульской области в апреле этого года приехал в Московскую область, где по координатам, переданным ему сообщниками, нашел закладку, из которой забрал 4 917, 9 грамма наркотиков.

Их парень должен был перевезти в Липецкую область, но 4 апреля его задержали сотрудники управления наркоконтроля и ГИБДД в районе железнодорожного переезда по направлению к городу Чаплыгин. Синтетические наркотики были обнаружены и изъяты.

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Вину мужчина признал, в содеянном раскаялся.
наркотики
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Лена
44 минуты назад
Надо срок за это пожизненно
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555
35 минут назад
Правильно
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Лиза
сегодня, 12:34
А почему не пожизненное?!
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