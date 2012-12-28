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Происшествия
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54 минуты назад
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22-летнему парню грозит до 20 лет лишения свободы за 4,9 килограмма наркотиков
Он был задержан по дороге из Московской области.
«По версии следствия, в апреле этого года 22-летний житель Тульской области приехал в Московскую область, где по переданным ему сообщниками координатам нашел закладку с наркотиками общей массой 4917 граммов, которые он должен был перевезти в Липецкую область. Однако по дороге был задержан сотрудниками управления наркоконтроля и Госавтоинспекции», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.
На время следствия обвиняемый был арестован. Теперь по части пятой статьи 228.1 УК РФ ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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