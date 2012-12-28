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59 минут назад
Житель Ингушетии обворовал две автозаправочные станции в Липецкой области
Полицейские раскрыли две кражи, произошедшие на трассе «Дон»
Подозреваемый в содеянном сознался. Причиненный материальный ущерб возместил полностью.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
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