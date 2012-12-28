Житель Ингушетии обворовал две автозаправочные станции в Липецкой области

Полицейские раскрыли две кражи, произошедшие на трассе «Дон»

– Сотрудниками уголовного розыска территориальных отделов Хлевенского и Задонского районов установлен подозреваемый в совершении краж из торговых залов автозаправочных станций, расположенных на трассе М-4 «Дон». Им оказался 20-летний житель Ингушетии. Установлено, что подозреваемый на своем автомобиле, проезжая по территории нашего региона в сторону Воронежа, ночью 8 февраля в Задонском районе, похитил три зарядных устройства и четыре мужских комплекта термобелья, на общую сумму 7700 рублей. Затем на территории Хлевенского района с АЗС он похитил шесть наборов беспроводных наушников, на общую сумму 9 тысяч рублей, – сообщили в УМВД России по Липецкой области.Подозреваемый в содеянном сознался. Причиненный материальный ущерб возместил полностью.Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Максимальная санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.