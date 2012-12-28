Загулявший в Липецке житель Грязей решил отправиться домой на угнанной «Газели», но управлять он ей не смог

Беспечный водитель грузовичка оставил машину открытой, да еще с ключом в замке зажигания

Ночью 18 июля от дома по ул.40 лет Октября Липецка угнали «Газель».­-Сотрудниками уголовного розыска в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий автомобиль в исправном состоянии обнаружен около одного из домов по улице Ковалева Липецка, а затем задержан и подозреваемый в совершении преступления. Им оказался неработающий 20-летний житель Грязинского района. Подозреваемый в тот день находился в гостях у друзей в Липецке, ночью ему понадобилось срочно добраться до дома. Проходя по улице 40 лет Октября гон увидел у дома припаркованный автомобиль «Газель», который был открыт, а в замке зажигания находились ключи. Сел в машину и поехал, а в районе Цемзавода не справился с управлением, и бросил автомобиль, ­- сообщили в УМВД России по Липецкой области.