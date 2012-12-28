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Происшествия
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23 минуты назад
В Грязях мужчина простил укравшую у него из сумки 8000 рублей 31-летнюю женщину
В суде стороны помирились.
«Согласно обвинительному заключению, 31-летняя жительница Грязей, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, похитила 8000 рублей из кармана сумки, находившейся при потерпевшем. После чего с места совершения преступления скрылась», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
В суде стороны заключили медитативное соглашение. Потерпевший обратился с ходатайством о прекращении уголовного дела, указывая на то, что подсудимая полностью загладила причиненный вред, и он не желает привлекать ее к уголовной ответственности.
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