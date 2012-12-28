В Грязях мужчина простил укравшую у него из сумки 8000 рублей 31-летнюю женщину

В суде стороны помирились.

Грязинский городской суд прекратил за примирением сторон уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая обвинялась в краже из сумки мужчины 8000 рублей.«Согласно обвинительному заключению, 31-летняя жительница Грязей, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, похитила 8000 рублей из кармана сумки, находившейся при потерпевшем. После чего с места совершения преступления скрылась», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.В суде стороны заключили медитативное соглашение. Потерпевший обратился с ходатайством о прекращении уголовного дела, указывая на то, что подсудимая полностью загладила причиненный вред, и он не желает привлекать ее к уголовной ответственности.