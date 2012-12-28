Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
«Сначала мы услышали хлопок. Никто и не подумал, что это – убийство»
Происшествия
В Липецке застрелен сотрудник одной из энергокомпаний
Происшествия
Убитым оказался слесарь — прокуратура
Происшествия
Александр Бастрыкин дал поручение региональному Следкому провести проверку по факту избиения дворника в Липецке
Происшествия
Убийство сотрудника ООО «Теплосфера» — нелогичная трагедия?
Происшествия
У грузовика оторвало кабину после ДТП в Липецком районе
Происшествия
В «Университетском» избили еще и жену дворника, также работницу управляющей компании
Происшествия
Полицейские задержали избивших дворника в «Университетском»
Происшествия
В Липецкой области двадцать первый утонувший
Происшествия
Сегодня в Липецке: невыносимая жара, три премии Оскара и горячие вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей
Общество
Читать все
Полиция возбудила уголовное дело по факту избиения дворника в Липецке
Происшествия
Избитого дворника вывели из комы
Происшествия
«Как вам такая разноска квитанций за ЖКУ?»
Общество
«Помогите нам вывезти мусор со двора!»
Общество
Жара: осталось потерпеть всего день
Общество
С уволившегося полицейского взыскали деньги за форму через суд
Общество
В ДТП в Чаплыгинском районе погибли два человека
Происшествия
На улице Неделина перекроют движение на время ремонта теплотрассы
Общество
В Грязях мужчина простил укравшую у него из сумки 8000 рублей 31-летнюю женщину
Происшествия
70-летняя липчанка взяла кредит и перевела мошенникам 362 тысячи рублей
Происшествия
Читать все
Происшествия
126
23 минуты назад

В Грязях мужчина простил укравшую у него из сумки 8000 рублей 31-летнюю женщину

В суде стороны помирились.

Грязинский городской суд прекратил за примирением сторон уголовное дело в отношении 31-летней женщины, которая обвинялась в краже из сумки мужчины 8000 рублей.

«Согласно обвинительному заключению, 31-летняя жительница Грязей, убедившись, что за ее действиями никто не наблюдает, похитила 8000 рублей из кармана сумки, находившейся при потерпевшем. После чего с места совершения преступления скрылась», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

В суде стороны заключили медитативное соглашение. Потерпевший обратился с ходатайством о прекращении уголовного дела, указывая на то, что подсудимая полностью загладила причиненный вред, и он не желает привлекать ее к уголовной ответственности.
кража
1
0
0
1
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
В Липецкой области разрешения на работу от санитарных врачей получили 27 пляжей
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
Общество
«Вариант Б»: командированным советуют приезжать в Липецк с женами и детьми
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru