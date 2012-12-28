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678
сегодня, 09:52
7

С уволившегося полицейского взыскали деньги за форму через суд

Мужчине придётся выплатить 19 659 рублей.

Усманский районный суд взыскал с бывшего полицейского в пользу Центра хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Липецкой области стоимость вещевого имущества.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, полицейский получил форму, но потом расторг контракт и был уволен. С учётом износа задолженность за вещевое имущество составила 19 659 рублей.

«Поскольку при увольнении полицейских стоимость обмундирования, срок носки которого не истёк, подлежит возмещению, с учетом, что вещевое имущество осталось в пользовании уволенного сотрудника, а задолженность не погашена в добровольном порядке, суд удовлетворил требования в полном объеме», — отметили в суде.
полиция
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Комментарии (7)

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Как гость
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Сначала новые
Семён Семёнович
22 минуты назад
Хорошо что хоть оружие заставили сдать.
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Мила
47 минут назад
Ещё бы так же, с такой же настойчивостью компенсировали стоимость формы, которую сотрудники сами покупают.
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Л-а
58 минут назад
Надо обмундирование отбирать. А вдруг он будет в дальнейшем позиционировать себя полицейским.
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гость
сегодня, 10:19
У них и так не комплект. Теперь вообще не пойдут к ним работать. Смех
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череда
5 минут назад
Так это один из рычажков, что бы остались, мол уволишься - будешь должен..
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Сергей
сегодня, 10:09
А почему деньгами???? А не обмундированием??? Огласите весь список. Пажста.
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Николай
сегодня, 09:56
Вот крохоборы! Теперь сто раз подумаю, прежде чем в ментовку устраиваться.
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