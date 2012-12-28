С уволившегося полицейского взыскали деньги за форму через суд

Мужчине придётся выплатить 19 659 рублей.

Усманский районный суд взыскал с бывшего полицейского в пользу Центра хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Липецкой области стоимость вещевого имущества.По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, полицейский получил форму, но потом расторг контракт и был уволен. С учётом износа задолженность за вещевое имущество составила 19 659 рублей.«Поскольку при увольнении полицейских стоимость обмундирования, срок носки которого не истёк, подлежит возмещению, с учетом, что вещевое имущество осталось в пользовании уволенного сотрудника, а задолженность не погашена в добровольном порядке, суд удовлетворил требования в полном объеме», — отметили в суде.