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Общество
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сегодня, 09:52
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С уволившегося полицейского взыскали деньги за форму через суд
Мужчине придётся выплатить 19 659 рублей.
По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, полицейский получил форму, но потом расторг контракт и был уволен. С учётом износа задолженность за вещевое имущество составила 19 659 рублей.
«Поскольку при увольнении полицейских стоимость обмундирования, срок носки которого не истёк, подлежит возмещению, с учетом, что вещевое имущество осталось в пользовании уволенного сотрудника, а задолженность не погашена в добровольном порядке, суд удовлетворил требования в полном объеме», — отметили в суде.
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