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сегодня, 16:30
4

Крутые госномера не помогли: водитель с тремя семёрками попался на пьяной езде

Причём повторно и на чужой машине.

В Елецком районе направлено в суд уголовное дело в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. Ранее водитель уже был подвергнут за это административному наказанию.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в июне этого года обвиняемый договорился со своим знакомым о покупке у него автомобиля «Лада Приора», при этом друг разрешил пройти тест-драйв до оформления документов о купле-продаже.

Обвиняемый, который ранее был лишен прав за пьяную езду, снял с автомобиля регистрационные знаки, установив на нем номер с цифрами «777», будучи уверенным, что это принесёт ему удачу и полицейские не остановят его автомобиль с таким регистрационным номером.

Но на дороге Елец-Талица-Красное мужчина всё же был остановлен сотрудниками ДПС. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянение водитель отказался.

Теперь по части первой статьи 264.1 УК РФ водителю грозит до двух лет лишения свободы с лишением прав до трех лет. В ходе следствия мужчина признал свою вину.
ПДД
нарушение
пьяная езда
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Комментарии (4)

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13 минут назад
Запомните ,олухи,мажоры безпонтовые!!!номера на машине должны быть не запоминающиеся!!!!!!!
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65+
47 минут назад
Надо номер 001 и ксиву губернатора !
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Баба Нюра
сегодня, 16:44
ксива нужна, а не номера
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Бабаха
сегодня, 16:40
Хорошо что не успел переоформить, а то тазик бы ещё конфисковали)))
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