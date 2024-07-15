«Тебя нет рядом с нами чуть больше трех месяцев. Которые стали для твоих близких и друзей адом»
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Происшествия
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сегодня, 11:47
53-летний мужчина пострадал на пожаре в Грязях
Огонь уничтожил половину дома и повредил автомобиль.
В тот же день огонь повредил кровлю жилого дома в селе Никольское Липецкого округа, а в Задонске сгорел пластиковый мусорный контейнер.
14 июля в селе Кузовка Грязинского района сгорела баня, в липецком СНТ «Машиностроитель» сгорел трансформатор, в селе Истобное Чаплыгинского района — надворная постройка.
Всего в Липецкой области за выходные зарегистрировано 18 пожаров: семь раз горела сухая трава и четыре раза — мусор на открытой площади.
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