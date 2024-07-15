53-летний мужчина пострадал на пожаре в Грязях

Огонь уничтожил половину дома и повредил автомобиль.



Утром 13 июля в Грязях на улице Революции 1905 года наполовину сгорел жилой дом и был поврежден автомобиль «Форд». В пожаре пострадал 53-летний мужчина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.В тот же день огонь повредил кровлю жилого дома в селе Никольское Липецкого округа, а в Задонске сгорел пластиковый мусорный контейнер.14 июля в селе Кузовка Грязинского района сгорела баня, в липецком СНТ «Машиностроитель» сгорел трансформатор, в селе Истобное Чаплыгинского района — надворная постройка.Всего в Липецкой области за выходные зарегистрировано 18 пожаров: семь раз горела сухая трава и четыре раза — мусор на открытой площади.