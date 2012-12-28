Более чем на шести десятках улиц отключат холодную воду

12 июля «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в шести районах города – подачу холодной воды временно ограничат потребителям 63 улиц, предупредили в компании.

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 51а, 52, 52а, 53, 53а, 54, 55, 55а, 55б, 56, 57, 61, 61а, 61б, 63, 65, 78, 80 по улице Депутатской, №№ 34, 36, 41 по улице Киевской, № 1а в переулке Вишневом, № 2 по улице Прудной, №№ 15, 16, 17, 19, 21, 23, 27 по улице Хорошавина, №№ 15, 17 по улице Кривенкова, №№ 88, 90, 92, 94, 94а, 96б по улице Космонавтов.В этот же период подачу холодной воды ограничат жителям частного сектора на улицах Исполкомовской, Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Рудничной, Медицинской, Ватутина, Краснодонской, Кошевого, Севастопольской, Матросова, Панфилова, Докучаева, Социалистической, Целинной, Цимлянской, Партизанской, Лобачевского, Ковалевской, Спартака, Украинской, Зеленой, Ильича, Малиновой, Грушевой, Ромашковой, Земляничной, Васильковой, Надежды, Сливовой, Славянской, Абрикосовой, Ануфриева, Папанина, Знаменской, Барабанщикова, Бахаева, Басинского, переулков Узорного, 1-го Лесного, 2-го Лесного, Линейного, Моторного, 2-го Моторного, 1-го Театрального, 2-го Театрального, Садового, 2-го Садового, Спортивного, Каштанового.Воду для питья подвезут по адресам: улица Депутатская, 53, улица Прудная, 2, переулок Лесной, 2, улица Грушевая, 31, улица Хорошавина, 23, улица Космонавтов, 92. После окончания работ возможно повышение мутности воды.