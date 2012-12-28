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Происшествия
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27 минут назад
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В Грязях спасли тонущего 38-летнего мужчину
Он заплыл за буйки и начал уходить под воду.
«Мужчина заплыл за буйки и в какой-то момент начал уходить под воду. Его увидели с берега прохожие, которые и позвали спасателей. Сотрудники межрайонной поисково-спасательной службы №2 вытащили пострадавшего на берег, обогрели одеялом и провели с ним профилактическую беседу», – сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.
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