Он заплыл за буйки и начал уходить под воду.

Вечером 10 июля на городском пляже в Грязях спасли тонущего 38-летнего мужчину.«Мужчина заплыл за буйки и в какой-то момент начал уходить под воду. Его увидели с берега прохожие, которые и позвали спасателей. Сотрудники межрайонной поисково-спасательной службы №2 вытащили пострадавшего на берег, обогрели одеялом и провели с ним профилактическую беседу», – сообщает пресс-служба УГПСС Липецкой области.