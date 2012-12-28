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32 минуты назад
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«Чистый четверг» переименовали в экоакцию «Липчане — родному городу»

Уборка Липецка проходит сегодня и пройдет в следующий четверг в преддверии Дня города. Малый бизнес игнорирует обязанности по наведению чистоты у своих торговых объектов.  

Сегодня ровно в 9:00 в Липецке началась экологическая акция «Липчане — родному городу», которую проводит департамент развития территории мэрии.

Накануне сотрудники городских управ обошли всех хозяйствующих субъектов с просьбой выйти в 9:00 на улицу и убрать от мусора прилегающие к АЗС, ТЦ, магазинам и офисам территории. Согласно городским правилам благоустройства, бизнес должен соблюдать чистоту на своих земельных участках и на расстоянии 5-50 метров (в зависимости от объекта) от их границ. Самая большая убираемая территория — у заправок, промышленных и производственных зданий, самая маленькая — у нестационарных торговых объектов.

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По данным мэрии, в экоакции помимо бизнеса участвуют сотрудники структурных подразделений мэрии и их подведомственные организации, управляющие компании, волонтеры, депутаты горсовета, члены общественного самоуправления и обычные граждан. К примеру, сотрудники «Россетей» совместно со специалистами департамента градостроительства и архитектуры традиционно привели в порядок улицу 50 лет НЛМК, а сквер у Комсомольского пруда — чиновники двух департаментов: дорожного хозяйства и благоустройства и экономического развития. Они покрасили лавочки и урны, вымыли памятник внеземным цивилизациям, который липчане называют «чебурашкой». Рабочие МУП «Зеленхоз» у Комсомольского пруда пропололи клумбы.

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— За два часа по всему городу участники акции собрали сотни мешков с мусором, покрасили десятки лавочек и урн, — сообщили в пресс-службе мэрии.

Представители малого бизнеса были не восторге от «этой обязаловки». В некоторых магазинах и офисах работают по одному человеку, а потому для их владельцев прибыль была куда важнее наведения чистоты на улицах. О необходимости убрать свою территорию были оповещены 728 хозсубьектов, но многие сразу отказались от участия в акции.

В следующий четверг в Липецке еще раз пройдет то, что при мэре Уваркиной называли «чистыми четвергами», а при мэре Ченцове — экоакцией. Цель массовой уборки — подготовиться к празднованию Дня города, который пройдет 19-21 июля.
фото: пресс-служба городской администрации
субботник
«чистый четверг»
экоакция
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Комментарии (2)

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Как гость
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Сначала новые
21 мкр
17 минут назад
Киоски, за аптекой №119 , -территорию вокруг этих киосков не убирали НИКОГДА. Жутко мимо проходить....
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zzloyzz
27 минут назад
У "памятника инопланетянам" работает подсветка?
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