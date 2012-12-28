«Чистый четверг» переименовали в экоакцию «Липчане — родному городу»

Уборка Липецка проходит сегодня и пройдет в следующий четверг в преддверии Дня города. Малый бизнес игнорирует обязанности по наведению чистоты у своих торговых объектов.

фото: пресс-служба городской администрации

Сегодня ровно в 9:00 в Липецке началась экологическая акция «Липчане — родному городу», которую проводит департамент развития территории мэрии.Накануне сотрудники городских управ обошли всех хозяйствующих субъектов с просьбой выйти в 9:00 на улицу и убрать от мусора прилегающие к АЗС, ТЦ, магазинам и офисам территории. Согласно городским правилам благоустройства, бизнес должен соблюдать чистоту на своих земельных участках и на расстоянии 5-50 метров (в зависимости от объекта) от их границ. Самая большая убираемая территория — у заправок, промышленных и производственных зданий, самая маленькая — у нестационарных торговых объектов.По данным мэрии, в экоакции помимо бизнеса участвуют сотрудники структурных подразделений мэрии и их подведомственные организации, управляющие компании, волонтеры, депутаты горсовета, члены общественного самоуправления и обычные граждан. К примеру, сотрудники «Россетей» совместно со специалистами департамента градостроительства и архитектуры традиционно привели в порядок улицу 50 лет НЛМК, а сквер у Комсомольского пруда — чиновники двух департаментов: дорожного хозяйства и благоустройства и экономического развития. Они покрасили лавочки и урны, вымыли памятник внеземным цивилизациям, который липчане называют «чебурашкой». Рабочие МУП «Зеленхоз» у Комсомольского пруда пропололи клумбы.— За два часа по всему городу участники акции собрали сотни мешков с мусором, покрасили десятки лавочек и урн, — сообщили в пресс-службе мэрии.Представители малого бизнеса были не восторге от «этой обязаловки». В некоторых магазинах и офисах работают по одному человеку, а потому для их владельцев прибыль была куда важнее наведения чистоты на улицах. О необходимости убрать свою территорию были оповещены 728 хозсубьектов, но многие сразу отказались от участия в акции.В следующий четверг в Липецке еще раз пройдет то, что при мэре Уваркиной называли «чистыми четвергами», а при мэре Ченцове — экоакцией. Цель массовой уборки — подготовиться к празднованию Дня города, который пройдет 19-21 июля.