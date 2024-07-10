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Происшествия
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36 минут назад
60-летний мужчина погиб при пожаре на улице Вторая Воронежская
А 48-летний мужчина пострадал при приготовлении обеда на проспекте Победы.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Липецкой области, в пожаре погиб 60-летний мужчина. Огонь уничтожил кровлю дома по всей площади.
9 июля в 11:39 в при приготовлении и подгорании пищи в девятиэтажном доме №17 на проспекте Победы пострадал 48-летний мужчина. На задымление выезжали четыре отделения пожарных.
Еще один пожар вспыхнул в Липецке около 17:00 — горел склад пиломатериалов на Универсальном проезде. Огнём повреждены внутренняя отделка склада на площади 150 квадратных метров и деревообрабатывающие станки .
В деревне Белевец Становлянского округа горела надворная постройка.
Постройка выгорела полностью.
В Липецке на улице Левобережной вечером горел автомобиль «Ауди».
Огнём уничтожены моторный отсек и салон машины.
Тушили возгорание три пожарных отделения.
В Липецке на улице Левобережной вечером горел автомобиль «Ауди».
Огнём уничтожены моторный отсек и салон машины.
Тушили возгорание три пожарных отделения.
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