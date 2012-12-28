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Ромащенко реанимирует парня на миллион, Кобзев тащил, новички забивали
Спорт
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Спорт
126
49 минут назад
1

Ромащенко реанимирует парня на миллион, Кобзев тащил, новички забивали

Как прошёл первый спарринг «Металлурга» в рамках подготовки к сезону.

Спустя неделю после начала подготовки к сезону липецкие футболисты провели первый контрольный матч. На Центральном стадионе «Металлург» «сталевары» обыграли собственный дублирующий состав, выступающий в первенстве СФФ «Центр» (третий дивизион), который по такому случаю усилили несколькими профессионалами – 3:0.

Очевидным плюсом такого спарринга стало то, что под рукой у главного тренера Максима Ромащенко оказались две команды. 48-летний наставник использовал для просмотра потенциальных новобранцев и основной состав, и дублёров, дав каждому больше времени проявить себя.

За основу в старте вышли шестеро футболистов прошлого состава, а полкоманды – приехавшие на смотрины кандидаты из других клубов. За дублеров вышли два игрока на просмотре, плюс основные нападающие – Артур Максимчук и лучший бомбардир осеннего турнира в «Серебре» (7 голов) Денис Сёмин. А ворота дублёров защищал человек-стена 35-летний вратарь Александр Кобзев.

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Капитан Арустамян, капитан Крикуненко

Обычно Кобзев выходил с капитанской повязкой, если раньше пропускал матч Роман Войдель.

Теперь 38-летний вожак «сталеваров» закончил карьеру, а голкипер отправился на подмогу дублёрам. Команда на поле вывел один из лидеров атак Артур Арустамян, а после его замены во втором тайме повязка перекочевала на предплечье центрального защитника Александра Крикуненко.

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Впрочем, как выяснил GOROD48, это ещё ничего не значит. Максим Ромащенко рассказал, что перед началом сезона в «Металлурге» пройдут выборы нового капитана и последнее слово останется за футболистами.

Основа давила

Матч предсказуемо проходил под диктовку основного состава. Самый опытный на поле Кобзев крутился, как белка в колесе, раз за разом выручая дублёров и, если бы не он, счёт уже в первом тайме мог стать крупным.

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Кобзев все 90 минут был в огне

Его визави в противоположных воротах Никита Яворский временами начинал делать «производственную гимнастику», чтобы от бездействия не затекали руки и ноги. Яворского в перерыве сменил Павел Кораблин, у которого работы тоже было немного.

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Большинство атак «Металлурга» до перерыва строились черед правый фланг, где действовал 22-летний хавбек Григорий Борисенко.

Возможно, Ромащенко удастся вдохнуть вторую жизнь в воспитанника столичного «Локомотива», за которого, если верить сайту transfermarkt.world, в своё время калининградская «Балтика» заплатила «железнодорожникам» 25 тысяч евро (более 2 миллионов рублей по нынешнему курсу), а челнинский «КАМАЗ» всего год назад – 30 тысяч «Балтике» (почти 3 миллиона). В «Металлург» Борисенко перешёл зимой бесплатно.

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Ромащенко прямо во время матча подзывал к себе и консультировал атакующего хавбека.

Именно Борисенко на 33-й минуте и открыл счёт в матче. С первым его ударом вновь справился Кобзев, но сам полузащитник проворно успел на добивание.

Смотрины в разгаре

Во втором тайме Ромащенко снял с игры лидеров «Металлурга» Дмитрия Пахомова и Артура Арустамяна, выпустив ещё двух футболистов на просмотре.

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«Ара» досматривал игру от бровки

А в середине второго тайма помощник главного тренера Евгений Рагоза показал жест с пятью поднятыми пальцами, что означало пять замен (!) сразу.

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Язык жестов от Рагозы

На поле вышли уже игравшие за «Металлург» защитники Иван Лапшов, Алексей Гречкин, Дмитрий Великородный, а также молодые Иван Сазонов и Сергей Горбатенко, которым дубль пока роднее, но играть пришлось за основной состав.

Пока «старички» и «новички» адаптировались друг к другу в разгар матча на поле, у дублеров возник самый главный и на 200 процентов голевой момент. Сёмину дали пробить от души из пределов штрафной и, когда основу не могли спасти уже никто и ничто, мяч со звоном ударился в штангу.

Два «контрольных выстрела»

Ближе к концу матча более уставшими выглядели дублёры: во-первых, бегать большую часть матча без мяча сложнее, во-вторых, ротация у них была меньше, в третьих, к концы выдохлись и взрослые лидеры, в четвёртых…

На 72-й минуте Великородный вывел на удар игрока на просмотре под 91-м номером, и тот обводящим ударом удвоил преимущество «основы».

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Александр Страхов (с мячом) играл против главной команды области на следующий день после своего выпускного в школе

А минут через 10 еще один просмотровый футболист под 19-м номером пробил с линии штрафной в дальний угол. Кобзев в броске настиг мяч, но чуть поздновато – он уже успел пересечь линию ворот – 3:0.

Ромащенко после игры заявил, что матч получился полезным и дал тренеру пищу для размышлений. В частности – по многим кандидатам в команду.

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Тренер дубля Евгений Фролов

Впереди у «Металлурга» неделя упорных тренировок и новый спарринг, на этот раз уже с серьёзным противником: 6 июля в Липецк приедет курский «Авангард», который весной поднялся в подгруппу «Золото». Встреча пройдёт на стадионе «Металлург», время пока неизвестно, зрителей пустят бесплатно.

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Для преданных болельщиков вход на контрольные матчи свободный
Футбол
«Металлург»
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Комментарии (1)

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коля
12 минут назад
Это результат друг друга обыграли .Хоть что то .назовем это товарищеский матчь.)))))
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