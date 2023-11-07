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Новая школа в «Елецком» будет иметь естественно-научную специализацию

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#школа #микрорайон «Елецкий»
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Новая школа в «Елецком» будет иметь естественно-научную специализацию

Подрядчик обещает завести четырехэтажное здание под крышу уже в январе.

Этой осенью в Липецке начали строить сразу две школы по проектам, которых у нас еще не было. Во «Взлетном» строят школу на 1 500 мест, в «Елецком» — на 1 224.

— Мы уже заканчиваем цокольный этаж. На следующей неделе начнем перекрывать подвал и возводить стены первого этажа во всех четырех блоках, школы. В январе должны завершить строительство четырехэтажной коробки, завести здание под крышу, — сообщил главе Липецка Евгении Уваркиной руководитель компании «Липецксантехмонтаж-1» Андрей Бугаков.

— Сергей Владимирович, вы записали обещание? — обратилась мэр к начальнику ОКУ «Управление капитального строительства Липецкой области» Алпатову.

— С удовольствием слушаю, что Андрей Васильевич говорит. Я оптимист, — ответил начальник УКСа.

Шутка, как говорится, зашла.

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— Мне кажется, тут нужно увеличивать число рабочих, — все же засомневалась в словах подрядчика Евгения Уваркина.

— Да здесь они на каждом углу стоят! С людьми на сегодня все оптимально, — сказал Андрей Бугаков.

По словам подрядчика, на стройке во время визита мэра работали 60 человек. Возможно, из-за того, что все работы проводятся ниже уровня земли, на фундаменте и в будущем подвале, на стройплощадке и в самом деле не было видно рабочих.

— Параллельно мы уже отработали по благоустройству…

— Но благоустройство же еще впереди, — перебила строителя глава города.

— А я уже подготовился. Мы уже проектные отметки для всего ограждения школы выставили, — сказал гендиректор компании.

Вице-мэр Светлана Сурмий сообщила, что при школе также будет стадион. И что по федеральному проекту «Стимул», по которому возводят школу, в следующем году построят дорогу с тротуаром, по которой на уроки будут ходить дети. Евгения Уваркина тут же дала поручение подчиненным разделить территорию с супермаркетом стройматериалов «Леруа Мерлен», который находится рядом, на ту, что будет содержать магазин, и ту, что мэрия.

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За те 15 минут, что провела на стройке Евгения Уваркина, над будущей школой с грохотом взлетели четыре военных самолета. Шум был такой, что уши закладывало. Но, как выяснилось, проект прошел экспертизу в Роспотребнадзоре, получил положительное заключение санитарных врачей. В любом случае, строить новую школу в «Елецком» больше негде. А новое образовательное учреждение в до сих пор расширяющемся жилом массиве, самом многоэтажном в Липецке, нужно как воздух — существующая 60-я школа работает по факту в три смены.

По контракту, новая школа обойдется городскому бюджету в 1,6 млрд рублей (львиная доля этих средств — федеральные). 150 миллионов уже освоены. Параллельно департамент образования мэрии, уже назначенный директор строящейся школы и представители родителе обсуждают направленность нового общеобразовательного учреждения.

— Работаем над созданием концепции. Школа должна быть очень современной. Ее направлением будет естественно-научное. А это предполагает обилие лабораторий и соответствующего оборудования. Под эту идею мы сейчас формируем техническое задание, — сказала председатель департамента образования мэрии Светлана Бедрова.
1 357
#школа #микрорайон «Елецкий»
8

Комментарии (1)

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Ой

32 минуты назад
А что за ещё новые проектные человейники позади школы?
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