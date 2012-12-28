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Происшествия
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сегодня, 11:14
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64-летний липчанин показал мошенникам экран телефона и лишился 4,7 миллиона рублей
Мужчину обманули под предлогом повышения безопасности личных данных абонента сотового оператора.
В результате мужчина в мессенджере продемонстрировал собеседнику экран своего телефона и с его расчётного счёта списали 4,7 миллиона рублей.
50-летний мужчина лишилась 2,8 миллиона рублей, переведя деньги через программу неизвестному «брокеру».
В полицию также обратилась 22-летняя липчанка, которая собиралась забронировать жильё, перешла по ссылке и лишилась 32 тысяч рублей — деньги были переведены через мобильное приложение.
У 37-летней женщины попросили в долг в соцсетях со взломанной страницы — она перечислила 30 тысяч рублей. 38-летняя женщина также одолжила якобы своей подруге «до завтра» 45 тысяч рублей.
47-летний мужчина 3 июля поверил звонку «сотрудника Центробанка» и под предлогом предотвращения несанкционированного перевода средств лишился 33 тысяч рублей.
64-летняя женщина 1 июля получила сообщение в мессенджере об утечке её данных и переводе миллиона рублей на имя клиента банка, который находится в федеральном розыске за тяжкое преступление. В результате напуганная якобы своей поддержкой преступника женщина перевела через банкомат мошенникам 255 тысяч рублей.
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