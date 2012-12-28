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сегодня, 11:14
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64-летний липчанин показал мошенникам экран телефона и лишился 4,7 миллиона рублей

Мужчину обманули под предлогом повышения безопасности личных данных абонента сотового оператора.

Жители Липецкой области продолжают пополнять список жертв телефонных мошенников. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, 1 июля 64-летнему липчанину позвонили и сообщили о необходимости повышения безопасности личных данных абонента сотового оператора.

В результате мужчина в мессенджере продемонстрировал собеседнику экран своего телефона и с его расчётного счёта списали 4,7 миллиона рублей.

50-летний мужчина лишилась 2,8 миллиона рублей, переведя деньги через программу неизвестному «брокеру».

В полицию также обратилась 22-летняя липчанка, которая собиралась забронировать жильё, перешла по ссылке и лишилась 32 тысяч рублей — деньги были переведены через мобильное приложение.

У 37-летней женщины попросили в долг в соцсетях со взломанной страницы — она перечислила 30 тысяч рублей. 38-летняя женщина также одолжила якобы своей подруге «до завтра» 45 тысяч рублей.

47-летний мужчина 3 июля поверил звонку «сотрудника Центробанка» и под предлогом предотвращения несанкционированного перевода средств лишился 33 тысяч рублей.

64-летняя женщина 1 июля получила сообщение в мессенджере об утечке её данных и переводе миллиона рублей на имя клиента банка, который находится в федеральном розыске за тяжкое преступление. В результате напуганная якобы своей поддержкой преступника женщина перевела через банкомат мошенникам 255 тысяч рублей.
мошенничество
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Комментарии (9)

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Как гость
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Сначала новые
А пенсионеры то
5 минут назад
У нас, оказывается, миллионеры!
Ответить
Лиза
19 минут назад
Как легко люди расстаются со своими деньгами!
Ответить
Не жалко!
28 минут назад
Как анекдоты каждый день читаем! Зато детям и внукам ничего!
Ответить
zzloyzz
36 минут назад
Один знакомый решил начать жизнь с нуля. Огромную роль в этом сыграл "сотрудник банка".
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Я
37 минут назад
Ну и дальше что? Кого нибудь поймали?
Ответить
Вывод
41 минуту назад
Храните деньги в банке,но дома.
Ответить
Дед
52 минуты назад
Мошенники как грибы после дождя повылезали.
Ответить
Вий
55 минут назад
Вот поэтому я ношу старый кнопочный телефон. И никому его не показываю
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холмс
40 минут назад
лучше пейджер он не подведет
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