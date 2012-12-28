Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Губернатор сообщил о помощи семьям бойцов БТГ «Липецк»: она понесла потери при обороне опорного пункта
Происшествия
В Нижнем парке заметили детёнышей ласки
Общество
На Карьере снова неспокойно: жители частных домов не хотят соседства с многоэтажками
Общество
Липецкая вечЁрка: погибшие на СВО, Карьер против и сокращение рабочего дня из-за жары
Общество
«Похитили случайного прохожего и увезли в лес»: СК расследовал необычное дело
Происшествия
При температуре воздуха от 28,5 °С рекомендовано сокращение продолжительности рабочего дня
Общество
Сегодня в Липецке: сюрприз от погоды, резервный день ЕГЭ, могут ли мужчина и женщина просто дружить
Общество
В Хлевенском районе простились с погибшим на СВО 29-летним старшим лейтенантом
Общество
Металлургам НЛМК вручают награды к профессиональному празднику
НЛМК Live
Спасатели предупреждают о грозе и граде
Общество
Читать все
Липчанам предлагают выбрать новое название для 12 остановок
Общество
Бездомного щенка освободили из бетонного плена липецкие спасатели
Происшествия
Сегодня в Липецке: сюрприз от погоды, резервный день ЕГЭ, могут ли мужчина и женщина просто дружить
Общество
Липчане сдали в банки около 390 тысяч монет почти на полтора миллиона рублей
Экономика
Семеро по лавкам: многодетной матери должны выделить жильё по решению суда
Общество
16-летний мотоциклист врезался в грузовик, пострадала его юная пассажирка
Происшествия
Посиделки на кухне закончились поножовщиной
Происшествия
У 82-летней пенсионерки из-под матраса украли 65 000 рублей
Происшествия
«Стал за спиной и пристально смотрел, а потом ткнул пальцем»: посетителю ночного клуба сломали челюсть
Происшествия
В Чаплыгинском районе сгорел трактор
Происшествия
Читать все
Происшествия
511
27 минут назад
1

«Стал за спиной и пристально смотрел, а потом ткнул пальцем»: посетителю ночного клуба сломали челюсть

В результате «самый здоровый» отправился в колонию на 2,5 года.

Усманский районный суд приговорил к году и месяцу лишения свободы 28-летнего жителя села Строжевое за избиение двоих молодых людей у ночного клуба «Джокер». А путем частичного сложения наказания с приговором Усманского районного суда Липецкой области от 5 сентября 2023 года, молодой мужчина получил 2,5 года колонии-поселении и был взят под стражу в зале суда.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, речь идёт о разборках около здания кафе-бара «Джокер» в Усмани, которые произошли ночью 27 ноября 2022 года. Осужденный избил двоих молодых людей. Одного на улице у кафе он повал на асфальт, после чего сел на него сверху и нанес не менее четырех ударов кулаками по голове и туловищу. А когда парень попытался подняться с асфальта, он получил ещё и удар ногой и кулаком по лицу. В результате драки молодому человеку диагностировали перелом нижней челюсти справа, раны на брови и носу и гематому под глазом. Судмедэксперты пришли к выводу, что его здоровью был причинён вред средней тяжести.

Второй парень получил первый удар рукой по голове от осужденного ещё в помещении кафе-бара «Джокер», а потом разборки продолжились на улице около здания. Там сначала было нанесено два удара кулаком и один ногой по голове и туловищу, а потом ещё не менее 15 ударов руками и ногами по голове, туловищу, рукам и ногам. Потерпевший получил раны на губах, многочисленные кровоподтеки и ссадины на голове, колене и предплечье, кровоизлияния в глазах. Его здоровью был причинён лёгкий вред.

Разборки в ночном клубе, как это обычно и бывает, начались по пустяковому поводу. Около 03:20 ночи все уже были разгорячены алкоголем. И, проходя по танцполу, один из потерпевших, по словам осужденного, стал проявлять в его сторону агрессию — стал у него за спиной и пристально смотрел на него. Объект пристального внимания спросил, что ему от него нужно, а парень ткнул его пальцем в живот. В ответ сразу последовал удар в ухо — и понеслось.

Разборки по поводу произошедшего внутри кафе продолжились на улице. Второй потерпевший просто вступился за первого со словами: «Ты что, самый здоровый здесь?». После этого агрессор отпустил одного и схватился за другого.

Через некоторое время к мужчинам подбежали женщины — жёны избитых. Они стали кричать, драка закончилась, а «самый здоровый» уехал к себе домой. Но вскоре к нему пришли полицейские.

конфликт
побои
1
0
0
3
3

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Джокер разбушевался
9 минут назад
классика жанра - драка на деревенской дискотэке, повеселились..
Ответить
Рекомендуем
Общество
Коммуналка без комиссии, данные о пенсионных накоплениях, и помощь жертвам мошенников — законы, вступающие в силу в июле
Общество
Четвёртый святой появится на улице Ленина: постамент для памятника уже установлен
Общество
Молодежь составляет всего четверть населения области
Общество
Конь без пальто, девушка-бабочка и поздравление от нового мэра: на Соборной площади завершились «Липецкие зори»
Общество
Пляжи Липецка будут закрыты для купания как минимум до июля
Политика
Фото на память: как в Липецке выбирали мэра
Общество
Накопить на квартиру за 4,5 года: Липецкая область оказалась на 21 месте по доступности жилья
Общество
Не силой, а уговорами: в Липецке бабушек с асфальта пытаются вытеснить на торговые ряды
Общество
1 июля тарифы на коммунальные услуги для жителей Липецка вырастут на 8-9%
А знаете ли вы
Та самая Задонщина: дома из бивней, посадка Федора Конюхова и улица Гарика Сукачева
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2024
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru