«Стал за спиной и пристально смотрел, а потом ткнул пальцем»: посетителю ночного клуба сломали челюсть

В результате «самый здоровый» отправился в колонию на 2,5 года.

Усманский районный суд приговорил к году и месяцу лишения свободы 28-летнего жителя села Строжевое за избиение двоих молодых людей у ночного клуба «Джокер». А путем частичного сложения наказания с приговором Усманского районного суда Липецкой области от 5 сентября 2023 года, молодой мужчина получил 2,5 года колонии-поселении и был взят под стражу в зале суда.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, речь идёт о разборках около здания кафе-бара «Джокер» в Усмани, которые произошли ночью 27 ноября 2022 года. Осужденный избил двоих молодых людей. Одного на улице у кафе он повал на асфальт, после чего сел на него сверху и нанес не менее четырех ударов кулаками по голове и туловищу. А когда парень попытался подняться с асфальта, он получил ещё и удар ногой и кулаком по лицу. В результате драки молодому человеку диагностировали перелом нижней челюсти справа, раны на брови и носу и гематому под глазом. Судмедэксперты пришли к выводу, что его здоровью был причинён вред средней тяжести.Второй парень получил первый удар рукой по голове от осужденного ещё в помещении кафе-бара «Джокер», а потом разборки продолжились на улице около здания. Там сначала было нанесено два удара кулаком и один ногой по голове и туловищу, а потом ещё не менее 15 ударов руками и ногами по голове, туловищу, рукам и ногам. Потерпевший получил раны на губах, многочисленные кровоподтеки и ссадины на голове, колене и предплечье, кровоизлияния в глазах. Его здоровью был причинён лёгкий вред.Разборки в ночном клубе, как это обычно и бывает, начались по пустяковому поводу. Около 03:20 ночи все уже были разгорячены алкоголем. И, проходя по танцполу, один из потерпевших, по словам осужденного, стал проявлять в его сторону агрессию — стал у него за спиной и пристально смотрел на него. Объект пристального внимания спросил, что ему от него нужно, а парень ткнул его пальцем в живот. В ответ сразу последовал удар в ухо — и понеслось.Разборки по поводу произошедшего внутри кафе продолжились на улице. Второй потерпевший просто вступился за первого со словами: «Ты что, самый здоровый здесь?». После этого агрессор отпустил одного и схватился за другого.Через некоторое время к мужчинам подбежали женщины — жёны избитых. Они стали кричать, драка закончилась, а «самый здоровый» уехал к себе домой. Но вскоре к нему пришли полицейские.