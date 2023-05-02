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Сегодня в Липецке: сюрприз от погоды, резервный день ЕГЭ, могут ли мужчина и женщина просто дружить
Общество
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6 минут назад
Сегодня в Липецке: сюрприз от погоды, резервный день ЕГЭ, могут ли мужчина и женщина просто дружить
Рассказываем всё самое главное про сегодняшний день.
В Липецке вновь будет жарко – 31-33 градуса. Но при этом днём возможны дожди и даже грозы.
Большое отключение воды
Перекрывать холодную воду начнут уже в 9:00 и продержат липчан без удобств до завершения ремонтных работ в жомах на улицах Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23, 37; Школьной, 24; в переулке Кочубея. 1. В это же время с комфортом расстанутся жители частного сектора на улицах 1-й Крымской, 2-й Крымской, Верхней, Джамбула, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Пригородной, Школьной, Шмидта, Чаплыгина, в переулке Кочубея.
С 10:00 и до конца ремонта закрутят вентили в домах на улицах Артемова, 1, 1а, 3, 3а; Водопьянова, 37, 39, 41; Гастелло, 1а; Металлургов, 1, 1б, 1г, 6, 9, 9а; Осипенко, 20; Осканова, 1, 2, 4; Смургиса, 3, 5, 7, 9, 2, 4 ,6, 8, 10, 12; Стаханова, 2, 4, 6. А ещё без воды останется частный сектор на улицах Ватутина, Докучаева, Зёлёной, Ильича, Ковалёвой, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Озёрной, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Театральном, Театральном 2-м.
С 9:00 до 18:00 электроэнергия будет отсутствовать на улицах Ангарской, Московской, в проездах Поперечном, Товарном, Универсальном.
С 8:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта возможно отключение на срок до 3-х часов на улицах Волгоградской, Жуковского, Ильича, Ленинградской, Флёрова, а с 9:00 до 20:00 – на улице Ж/д Тамбовской.
Пробки
На улице Гагарина первая пробка красного цвета появилась сегодня в половине шестого утра. Узнавать о заторах и придумывать способы их объезда можно с «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.
Резервный день ЕГЭ
Сегодня у липецких школьников есть возможность пересдать один предмет Единого государственного экзамена.
В этом году вторую попытку на испытаниях запросили 747 липецких выпускников. Самый массовый предмет для пересдачи — это обществознание, которые постараются улучшить 257 человек. Следовательно, именно с этим предметом у выпускников возникли основные сложности: то ли его проверяют слишком строго, то ли выпускники не знают основ конституционного строя РФ?
Вечер романсов
Центральная городская библиотека им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) приглашает в 17:00 на вечер романсов «Гори, гори, моя звезда» (12+).
Перед липчанами выступит призёр конкурса «Романсиада без границ» (проводился в Москве) Ольга Астахова. Она исполнит известные романсы XlX и XX веков «Калитка», «Выхожу один я на дорогу», «Гори, гори, моя звезда», «Утомленное солнце» и другие.
Ольга Астахова, фото vk.com/cgb_liplib48
Так же на вечере выступит известный дуэт Алексея и Надежды Бондаренко.
Папа Электроника
В Центральной детской библиотеке (ул. Циолковского, 27) петь не будут, а займутся литературой. В 15:00 здесь состоится литературная игра «Я хочу на веки быть человеком» юбилею детского писателя-фантаста Евгения Велтистова (6+).
В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения автора, подарившего детям историю о мальчике-роботе Электроники и его копии – школьнике Сыроежкине, а также много других удивительных книг.
Во двор
В Липецке состоится очередное мероприятие из серии «Выходи во двор» (0+), когда не нужно идти на концерты и гулянья. Артисты сами прибудут прямо под ваши окна. Сегодня весело будет у дома на улице Шевченко, 7 – выходите на улицу в 17:00 целыми семьями.
Кино под открытым небом
Возле ДК «Рудничного» (ул. Одоевского, 10) установили большой экран и сегодня приглашают всех желающих в 18:00 пригласить посмотреть кино на свежем воздухе.
Рискнём предположить, что придут только жители окрестных домов, а могли бы приехать и из других районов, если бы им заранее сообщили, какой фильм будут показывать.
Навеки друзья
Липчане верят в дружбу между мужчиной и женщиной без развития романтических отношений, выяснили входе опроса сотрудники SuperJob.
Куда пойти работать
35% липчан уверены, что сейчас проще всего построить карьеру в сфере информационных технологий, выяснили в SuperJob.
2-е место поделили нефтегазовая и строительная отрасли — по 13% голосов. Перспективными для роста в должности и уровне дохода горожане считают торговлю - 10%, медицину и тяжелую промышленность - по 9%, финансовую сферу - 7%.
Женщины чаще считают перспективными для карьерного роста не только IT, но и торговлю, медицину, сферы услуг и маркетинга, а мужчины — нефтегазовую отрасль, строительство, финансы.
Кинопремьеры
По четвергам обновляется репертуар в липецких кинотеатрах. Вот эти новинки, на наш взгляд, стоит посмотреть.
«Самая большая луна». Россия, 2024. Фантастика, экшн. Режиссёр Симона Куст (16+)
В ролях Иван Ивашов, Филипп Янковский, Аристарх Венес.
«Хранители пяти королевств». США, 2024. Фэнтези. Режиссёр Зак Уорд (12+)
Пэтси и ее дедушка мирно живут в городке, затерянном на карте, пока однажды не обнаруживают реликвию из древних легенд. Таинственный артефакт переносит их - а заодно и друзей Пэтси - в волшебный мир, населенный удивительными существами. Здесь героев ждет опасное приключение: столкновение с монстрами, магией и кознями злой колдуньи, жаждущей заполучить ключ к пяти королевствам и уничтожить весь мир.
В ролях: Джеймс Хонг, Мишель Мао, Анна Хар.
«Паранормальное. Маяк». Аргентина, Испания, 2024. Ужасы. Режиссёр Анхелес Эрнандес (18+).
Лидия и ее отец Пабло переезжают в далекий маяк, доставшийся им в наследство от деда. Лидия приходит в себя после гибели матери, а Пабло, как может, заботится о дочери. Вскоре у девушки появляется новый симпатичный друг, и, казалось бы, жизнь начинает налаживаться. Но, как известно, маяки не только помогают кораблям, но и привлекают таинственные силы. Свет маяка может свести с ума, а может заставить поверить в реальность призраков.
В ролях: Уго Сильва, Ирене Монтала, Зои Прнао.
Дорогие липчане! Четверг – разгар рабочей недели, но даже в этот день необходимо иногда переводить дух и делать паузы. Отличный способ – почитать новости на GOROD48, который неспроста называют электронным именем Липецка. С нами вы будете в курсе всех событий, станете информированным человеком и интересным собеседником. Ждём вас на сайте снова и снова.
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