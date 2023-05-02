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6 минут назад

Сегодня в Липецке: сюрприз от погоды, резервный день ЕГЭ, могут ли мужчина и женщина просто дружить

Рассказываем всё самое главное про сегодняшний день.

Жара останется, дожди и грозы вернутся

В Липецке вновь будет жарко – 31-33 градуса. Но при этом днём возможны дожди и даже грозы.

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Большое отключение воды

Перекрывать холодную воду начнут уже в 9:00 и продержат липчан без удобств до завершения ремонтных работ в жомах на улицах Комсомольской, 22; Котовского, 19, 23, 37; Школьной, 24; в переулке Кочубея. 1. В это же время с комфортом расстанутся жители частного сектора на улицах 1-й Крымской, 2-й Крымской, Верхней, Джамбула, Киевской, Кирова, Комсомольской, Кооперативной, Котовского, Пригородной, Школьной, Шмидта, Чаплыгина, в переулке Кочубея.

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С 10:00 и до конца ремонта закрутят вентили в домах на улицах Артемова, 1, 1а, 3, 3а; Водопьянова, 37, 39, 41; Гастелло, 1а; Металлургов, 1, 1б, 1г, 6, 9, 9а; Осипенко, 20; Осканова, 1, 2, 4; Смургиса, 3, 5, 7, 9, 2, 4 ,6, 8, 10, 12; Стаханова, 2, 4, 6. А ещё без воды останется частный сектор на улицах Ватутина, Докучаева, Зёлёной, Ильича, Ковалёвой, Кошевого, Краснодонской, Лобачевского, Матросова, Озёрной, Панфилова, Партизанской, Севастопольской, Социалистической, Спартака, Украинской, Целинной, Цимлянской, в переулках Лесном 1-м, Лесном 2-м, Линейном, Моторном, Моторном 2-м, Садовом, Садовом 2-м, Театральном, Театральном 2-м.

Отключение света

С 9:00 до 18:00 электроэнергия будет отсутствовать на улицах Ангарской, Московской, в проездах Поперечном, Товарном, Универсальном.

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С 8:00 до 18:00 в связи с монтажом приборов учёта возможно отключение на срок до 3-х часов на улицах Волгоградской, Жуковского, Ильича, Ленинградской, Флёрова, а с 9:00 до 20:00 – на улице Ж/д Тамбовской.

Пробки

На улице Гагарина первая пробка красного цвета появилась сегодня в половине шестого утра. Узнавать о заторах и придумывать способы их объезда можно с «Яндекс-картами» или аналогичными приложениями.


Резервный день ЕГЭ

Сегодня у липецких школьников есть возможность пересдать один предмет Единого государственного экзамена.

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В этом году вторую попытку на испытаниях запросили 747 липецких выпускников. Самый массовый предмет для пересдачи — это обществознание, которые постараются улучшить 257 человек. Следовательно, именно с этим предметом у выпускников возникли основные сложности: то ли его проверяют слишком строго, то ли выпускники не знают основ конституционного строя РФ?

Вечер романсов

Центральная городская библиотека им. С. Есенина (ул. Космонавтов, 15/3) приглашает в 17:00 на вечер романсов «Гори, гори, моя звезда» (12+).

Перед липчанами выступит призёр конкурса «Романсиада без границ» (проводился в Москве) Ольга Астахова. Она исполнит известные романсы XlX и XX веков «Калитка», «Выхожу один я на дорогу», «Гори, гори, моя звезда», «Утомленное солнце» и другие.

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Ольга Астахова, фото vk.com/cgb_liplib48

Так же на вечере выступит известный дуэт Алексея и Надежды Бондаренко.

Папа Электроника

В Центральной детской библиотеке (ул. Циолковского, 27) петь не будут, а займутся литературой. В 15:00 здесь состоится литературная игра «Я хочу на веки быть человеком» юбилею детского писателя-фантаста Евгения Велтистова (6+).

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В этом году исполнилось 90 лет со дня рождения автора, подарившего детям историю о мальчике-роботе Электроники и его копии – школьнике Сыроежкине, а также много других удивительных книг.

Во двор

В Липецке состоится очередное мероприятие из серии «Выходи во двор» (0+), когда не нужно идти на концерты и гулянья. Артисты сами прибудут прямо под ваши окна. Сегодня весело будет у дома на улице Шевченко, 7 – выходите на улицу в 17:00 целыми семьями.

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Кино под открытым небом

Возле ДК «Рудничного» (ул. Одоевского, 10) установили большой экран и сегодня приглашают всех желающих в 18:00 пригласить посмотреть кино на свежем воздухе.

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Рискнём предположить, что придут только жители окрестных домов, а могли бы приехать и из других районов, если бы им заранее сообщили, какой фильм будут показывать.

Навеки друзья

Липчане верят в дружбу между мужчиной и женщиной без развития романтических отношений, выяснили входе опроса сотрудники SuperJob.

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Женщины в таком сценарии убеждены чаще мужчин - 67% против 60% соответственно. О наличии друзей среди мужчин рассказали 69% женщин. Мужчин, у которых уже есть подруги, — 63%.

Куда пойти работать

35% липчан уверены, что сейчас проще всего построить карьеру в сфере информационных технологий, выяснили в SuperJob.

2-е место поделили нефтегазовая и строительная отрасли — по 13% голосов. Перспективными для роста в должности и уровне дохода горожане считают торговлю - 10%, медицину и тяжелую промышленность - по 9%, финансовую сферу - 7%.

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Женщины чаще считают перспективными для карьерного роста не только IT, но и торговлю, медицину, сферы услуг и маркетинга, а мужчины — нефтегазовую отрасль, строительство, финансы.

Кинопремьеры

По четвергам обновляется репертуар в липецких кинотеатрах. Вот эти новинки, на наш взгляд, стоит посмотреть.

«Самая большая луна». Россия, 2024. Фантастика, экшн. Режиссёр Симона Куст (16+)

Среди нас живут эмеры, сверхлюди, наделённые необычными способностями. Они могут управлять человеческими эмоциями и не чувствуют боли, но при этом не способны любить. Их существование находится под угрозой, и Денис, молодой эмер-полукровка, отправляется на поиски избранной, которая может всё изменить. Катю всю жизнь ограждали от любых эмоций, она даже не представляет, какой невероятной силой обладает. Суждено ли ей спасти этот мир, или она была создана его разрушить?

В ролях Иван Ивашов, Филипп Янковский, Аристарх Венес.


«Хранители пяти королевств». США, 2024. Фэнтези. Режиссёр Зак Уорд (12+)

Пэтси и ее дедушка мирно живут в городке, затерянном на карте, пока однажды не обнаруживают реликвию из древних легенд. Таинственный артефакт переносит их - а заодно и друзей Пэтси - в волшебный мир, населенный удивительными существами. Здесь героев ждет опасное приключение: столкновение с монстрами, магией и кознями злой колдуньи, жаждущей заполучить ключ к пяти королевствам и уничтожить весь мир.

В ролях: Джеймс Хонг, Мишель Мао, Анна Хар.


«Паранормальное. Маяк». Аргентина, Испания, 2024. Ужасы. Режиссёр Анхелес Эрнандес (18+).

Лидия и ее отец Пабло переезжают в далекий маяк, доставшийся им в наследство от деда. Лидия приходит в себя после гибели матери, а Пабло, как может, заботится о дочери. Вскоре у девушки появляется новый симпатичный друг, и, казалось бы, жизнь начинает налаживаться. Но, как известно, маяки не только помогают кораблям, но и привлекают таинственные силы. Свет маяка может свести с ума, а может заставить поверить в реальность призраков.

В ролях: Уго Сильва, Ирене Монтала, Зои Прнао.


Дорогие липчане! Четверг – разгар рабочей недели, но даже в этот день необходимо иногда переводить дух и делать паузы. Отличный способ – почитать новости на GOROD48, который неспроста называют электронным именем Липецка. С нами вы будете в курсе всех событий, станете информированным человеком и интересным собеседником. Ждём вас на сайте снова и снова.
Сегодня в Липецке
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