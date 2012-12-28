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57 минут назад
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Ссора Анатолия Емельяновна с елецкими пенсионерками обошлась ему уже в 15 000 рублей

В пользу двух женщин суд назначил компенсацию морального вреда — по 5 000 рублей каждой, кроме того Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения постановление о штрафе в 5000 рублей.

Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения постановление мирового судьи и решение Елецкого районного суда, вынесенные по делу об оскорблении в отношении нескольких женщин в здании участковой избирательной комиссии в деревне Екатериновка Елецкого района. Речь идёт о событиях 10 сентября 2023 года, когда депутат Липецкого областного Совета Анатолий Емельянов оскорбительно высказался в адрес нескольких потерпевших, допустив унижение их чести и достоинства.

«Из показаний потерпевших следует, что в помещении для голосования Анатолий Емельянов, являвшийся кандидатом в депутаты Государственной Думы, вел себя эмоционально, кричал, жестикулировал», — ранее сообщали в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.

Ранее прокуратура Елецкого района провела проверку по обращению пяти жительниц Елецкого района, в том числе и пенсионерок, по факту нецензурных выражений в их адрес во время избирательной кампании. В отношении Анатолия Емельянова, который не смог сдержать себя в словах, прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ. В результате постановлением мирового судьи Елецкого районного судебного участка Емельянов был привлечен к административной ответственности — за оскорбление ему назначен штраф в 5000 рублей. Анатолий Емельянов обжаловал это постановление. Как оказалось — безуспешно.

Кроме того, как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, так как высказанные в адрес пожилых женщин слова унизили их честь и достоинство, прокуратурой направлены иски о взыскании в пользу двух потерпевших компенсации морального вреда. Эти требования также уже удовлетворены: в пользу женщин назначена компенсация по 5000 рублей каждой.
конфликт
оскорбление
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Кузькин отец
9 минут назад
Интересуюсь спросит: от какой партии сей депутат?
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Вот
39 минут назад
Самый достойный кандидат в думу, достойнее не нашлось?
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гостья
44 минуты назад
Ого,ничесе депутат, встретишь такого на узкой тропинке....
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Вот
38 минут назад
Депутаты кандидаты- страшная сила, у них же власть.
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