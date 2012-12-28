Ссора Анатолия Емельяновна с елецкими пенсионерками обошлась ему уже в 15 000 рублей

В пользу двух женщин суд назначил компенсацию морального вреда — по 5 000 рублей каждой, кроме того Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения постановление о штрафе в 5000 рублей.