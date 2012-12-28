Губернатор сообщил о помощи семьям бойцов БТГ «Липецк»: она понесла потери при обороне опорного пункта
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Губернатор сообщил о помощи семьям бойцов БТГ «Липецк»: она понесла потери при обороне опорного пункта
Происшествия
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57 минут назад
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Ссора Анатолия Емельяновна с елецкими пенсионерками обошлась ему уже в 15 000 рублей
В пользу двух женщин суд назначил компенсацию морального вреда — по 5 000 рублей каждой, кроме того Первый кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменения постановление о штрафе в 5000 рублей.
«Из показаний потерпевших следует, что в помещении для голосования Анатолий Емельянов, являвшийся кандидатом в депутаты Государственной Думы, вел себя эмоционально, кричал, жестикулировал», — ранее сообщали в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.
Ранее прокуратура Елецкого района провела проверку по обращению пяти жительниц Елецкого района, в том числе и пенсионерок, по факту нецензурных выражений в их адрес во время избирательной кампании. В отношении Анатолия Емельянова, который не смог сдержать себя в словах, прокурор возбудил дело об административном правонарушении по части 2 статьи 5.61 КоАП РФ. В результате постановлением мирового судьи Елецкого районного судебного участка Емельянов был привлечен к административной ответственности — за оскорбление ему назначен штраф в 5000 рублей. Анатолий Емельянов обжаловал это постановление. Как оказалось — безуспешно.
Кроме того, как сообщили GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, так как высказанные в адрес пожилых женщин слова унизили их честь и достоинство, прокуратурой направлены иски о взыскании в пользу двух потерпевших компенсации морального вреда. Эти требования также уже удовлетворены: в пользу женщин назначена компенсация по 5000 рублей каждой.
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