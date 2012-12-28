Липчанка угодила в яму на велосипедной дорожке и попала в больницу

Женщине диагностировали ушибы коленных суставов и запястья, многочисленный гематомы на ногах.

В соцсетях появилось обращение липчанки Светланы Сафоновой, которая вечером 1 июля на велосипеде угодила в дорожную яму у театра кукол и попала в больницу.«Не заметила в темноте яму на новом асфальте на велосипедной дорожке! Ездила в больницу на скорой, так как не могла пошевелить ногами. Результат — ушибы коленных суставов, запястья, многочисленный гематомы на ногах и сломанный велосипед! Прошу администрацию города принять меры! Пока ждала скорую, на этом месте ещё чуть 10 человек не расшиблись на велосипедах и самокатах», — говорится в сообщении женщины.Сейчас злополучную яму уже залатали.— Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, подрядные организации «Теплосфера» и «Теплогарант» восстановили асфальтовое покрытие в рамках гарантийных обязательств, — рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.