Происшествия
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56 минут назад
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Липчанка угодила в яму на велосипедной дорожке и попала в больницу
Женщине диагностировали ушибы коленных суставов и запястья, многочисленный гематомы на ногах.
«Не заметила в темноте яму на новом асфальте на велосипедной дорожке! Ездила в больницу на скорой, так как не могла пошевелить ногами. Результат — ушибы коленных суставов, запястья, многочисленный гематомы на ногах и сломанный велосипед! Прошу администрацию города принять меры! Пока ждала скорую, на этом месте ещё чуть 10 человек не расшиблись на велосипедах и самокатах», — говорится в сообщении женщины.
Сейчас злополучную яму уже залатали.
— Как сообщили в департаменте дорожного хозяйства и благоустройства, подрядные организации «Теплосфера» и «Теплогарант» восстановили асфальтовое покрытие в рамках гарантийных обязательств, — рассказали GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка.
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