747 липецких выпускников решили пересдать ЕГЭ

Самый массовый предмет для пересдачи — это обществознание: свои результаты захотели улучшить 257 человек.

В этом году предусмотрена возможность пересдать один ЕГЭ и попытаться улучшить свой результат. Этим предметом может быть как экзамен по выбору, так и обязательный. Результат, полученный на пересдаче, и будет окончательным. Предыдущий результат будет аннулирован.Возможность пересдачи обязательных предметов, в случае, если не набрано минимальное количество баллов, была и раньше. Но теперь можно пересдать не только «неуд».В расписание экзаменов внесли изменения, устанавливающие дополнительные даты для проведения пересдач ЕГЭ по всем учебным предметам, — 4 и 5 июля.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе управления образования и науки Липецкой области, в Липецкой области пересдать ЕГЭ решили 747 выпускников. Самый массовый предмет для пересдачи — это обществознание: свои результаты захотели улучшить 257 человек.136 человек захотели попробовать ещё раз сдать ЕГЭ по информатике.87 человек будут пересдавать русский язык и 62 — профильную математику.4 июля в Липецкой области будут работать 9 пунктов сдачи ЕГЭ, 5 июля — 2 пункта. Результаты экзаменов, которые пройдут 4 июля, станут известны не позднее 15 июля, а экзаменов от 5 июля — не позднее 17 июля.