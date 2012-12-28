Политолог Сергей Старовойтов: «Многие практики Липецкой области успешно взял на вооружение федеральный центр»

Беседа GOROD48 с известным гостем о специфике, развитии и будущем нашего региона.





Естественно, мы не могли не задать гостю несколько вопросов.

— Сергей Игоревич, вы в первый раз в Липецке? Каким вам показался наш город и что именно вы успели посмотреть?









— Политологи по роду деятельности следят за яркими событиями в повестке регионов. Чем интересна для вас Липецкая область?





— Любой регион с точки зрения государства выполняет какие-то свои функции. Конечно, этих функций всегда много, иногда — десятки, именно их набор формирует местную специфику. И умелое развитие региона — это его управление, как хозяйствующим субъектом как раз с учётом его специализации. С этой точки зрения важно понять, где сильные качества региона, где — слабые и в какую сторону его следует направлять. Эта задача только кажется простой, а на самом деле, если вы посмотрите на карту РФ, то увидите регионы, где руководители не справляются с этой задачей или справляются плохо. Не все видят преимущество своего региона и нередко пытаются по инерции осуществить те задумки, которые были начаты много лет назад, но давно потеряли актуальность. Где-то могут начать достраивать метро, заброшенное ещё в советские времена. Но логистические цепочки изменились, старые предприятия закрылись и схемы перемещения людей изменились. Но руководители с упорством, достойным лучшего применения пытаются завершить когда-то начатое, хотя в этом уже нет смысла и необходимости.











— Тогда в чём сильные качества нашего региона?





— Во-первых, особая экономическая зона «Липецк». В Липецкой области научились работать с инвесторами, это правда. Если вы посмотрите инвестиционный национальный рейтинг, который выпускает Агентство стратегических инициатив (АСИ), то позиции вашего региона там очень высоки. А инвесторы — это деньги, рабочие места, возможность активно развивать экономику.





Ещё одним из преимуществ Липецкой области является её аграрная направленность. Сейчас вопросы продовольственной безопасности являются одними из важнейших в стране. Ведь это вопросы и национальной безопасности, и взаимодействия с другими странами: если у нас есть что предложить на мировом рынке, то мы сразу становимся интересными другим государствам, с нами выгодно сотрудничать и торговать, несмотря ни на какую мировую политическую конъюнктуру. И здесь ваш регион тоже вносит свой весомый вклад.





— Какие, на ваш взгляд, требования, профессиональные компетенции сегодня важны для региональных управленцев?





— Первое — выстроить взаимоотношения с федеральным центром. Умело позиционировать себя перед президентом РФ, ответив на вопрос: какие функции в государстве выполняет твой регион и чем занимается лично губернатор.





Второе — уметь привлекать ресурсы в свой регион, рассматривая его как хозяйствующий субъект и некую бизнес-единицу. Третье — умение работать с новыми технологиями, цифровыми практиками и т.д. Если угодно — нужно постоянно держаться на волне прогресса. Если региональная команда умеет это делать, то она будет эффективно работать и с федеральным центром, будет оперативно получать и реагировать на изменения социальных настроений, вовремя получать запросы с мест и т.д. Это позволяет контролировать и социальные настроения, в Администрации президента за этим сейчас следят очень строго. Умение власти коммуницировать с людьми, быстро отвечать на вопросы и запросы населения тоже влияет на оценку её эффективности.





— На прошлых выборах в городской Совет депутатов сенсацию преподнесли липецкие коммунисты, которые победили в большинстве избирательных округов. Сможет ли на ближайших выборах губернатора кто-то потеснить или хотя бы составить достойную конкуренцию кандидату от партии власти?





— Я не сторонник залихватских утверждений, что всё предрешено заранее. Мы видели много выборов, которые завершались совсем не так, как многие ожидали. Но в целом выборы в Липецкой области должны пройти по предсказуемому сценарию, когда люди приходят на избирательные участки и отдают свой голос тем. Кто им кажется наиболее эффективным. Но это, если не случится каких-то «чёрных лебедей». Это может быть что угодно, причём, не только внутри региона, но и на общефедеральной повестке и даже мировой. До выборов всё же ещё два месяца, всякое может успеть произойти.





— Как решать проблему явки? Ведь некоторые не ходят, потому что уверены, что кандидата от власти не превзойти.





— Явка сейчас не самое главное. Людей стимулировали к явке на президентские выборы, но есть пределы этой стимуляции. Конечно, будут совершаться определённые действия по информированию, по агитированною населения и т.д. Но сейчас в администрации президента принято решение не гнать народ, а двигаться в русле естественной явки: сколько придёт, столько придёт. От желания выжать из избирателей больше, чем можно, сейчас отойдут.





Это очень полезно для губернаторов, потому что при консервативной явке именно они получают наибольший процент. А вот когда явку искусственно поднимают, то растёт и протестная настройка, вырастают рейтинги у оппозиции.











— Сергей Игоревич, каков ваш экспертный прогноз на ближайшее будущее для нашего региона?





— Да всё у вас хорошо будет. У Липецкой области не видно ничего, чтобы вызывало опасения в обозримом будущем, проще говоря — нет кризисных точек. Ну что у вас случилось или может случиться? Этой весной морозы побили урожай — да, это большая проблема для аграриев. Но в целом это не могло привести к кризису Липецкой области. Или вот была коммунальная авария в Липецке — это очень неприятная ситуация для жителей города, особенно оказавшихся в размороженных домах без отопления. Это плохо, неприятно, такого лучше не допускать впредь. Но можно было сказать, что это кризис для всего региона? Конечно же, нет! Локальные трудности возможны, но на устойчивость Липецкой области они не повлияют.