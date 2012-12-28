Липецкая вечЁрка: опасная жара, штраф в миллион рублей и что губит деревья

Сегодня, 2 июля, синоптики предупредили об аномальной жаре, экс-главу района оштрафовали на 1 000 000 рублей, и сотрудники «Зеленхоза» рассказали, как будут бороться с грибковыми заболеваниями, которые поразили деревья и кустарники в Липецке.