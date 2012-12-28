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Липецкая вечЁрка: опасная жара, штраф в миллион рублей и что губит деревья
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53 минуты назад
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Липецкая вечЁрка: опасная жара, штраф в миллион рублей и что губит деревья

Сегодня, 2 июля, синоптики предупредили об аномальной жаре, экс-главу района оштрафовали на 1 000 000 рублей, и сотрудники «Зеленхоза» рассказали, как будут бороться с грибковыми заболеваниями, которые поразили деревья и кустарники в Липецке.

Жара последних дней может оказаться ласковым теплом по сравнению с тем зноем, что ожидает липчан на этой неделе. Спасатели уже предупредили об опасном метеорологическом явлении под названием сильная жара. Температура воздуха, причем в тени, в ближайшие три дня может достигнуть +37 градусов.

В жару возрастает количество инфарктов и инсультов, поэтому врачи настоятельно советуют соблюдать простые правила, чтобы не довести дело до крайности. Стоит пить побольше воды (но не кофе и алкоголь), носить головные уборы, не загорать с 11.00 до 17.00. И не включать кондиционер на максимум, чтобы не было сильного перепада температур.

«Вторые сутки сидим без воды, умыться нечем», — пожаловался Рудник.

«А как фонтаны?» — спросила Липчанка.

«Не забывайте носить с собой воду для животных», — попросила Animal planet.

Бывший глава Лебедянского района Роман Панфилов оштрафован на миллион рублей. Суд признал его виновным по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки». Также ему запрещено в течение пяти лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Погорел Роман Панфилов на муниципальных контрактах по закупкам квартир для переселенцев из аварийного жилья. Нанесенный бюджету Лебедянского района ущерб следствие оценило в 45 миллионов рублей.

«За ведро картошки дают три года. А тут лимон штрафа. Воруй дальше, молодец», — заметил Блондин.

Между тем сейчас кресло главы Лебедянского района свободно. После Романа Панфилова его занял Роман Ченцов, который недавно стал мэром Липецка.

Теперь депутаты районного Совета объявили конкурс соискателей на должность. Однако шансов у них мало. Губернатор Игорь Артамонов уже предложил экс-начальнику областного управления сельского хозяйства Алесею Телкову возглавить один из районов.

«Почему не пишут, какая получка будет у главы? За бесплатно сейчас ишачить никто не будет», — поинтересовался комментатор.

В Липецке от грибков страдают деревья и кустарники. Например,  каштаны поражены грибком под названием бурая пятнистость. А кустарники — мучнистой росой. «Зеленхоз» намерен бороться с этой напастью санитарной обрезкой, оказывается химикаты в городе применять нельзя.

Тема гибели деревьев для Липецка больная, поэтому комментаторы не стали стесняться в выражениях. 

«Уже не первый год такая беда с растениями. Всё от неумения и бесхозяйственности. Липецк всегда утопал в зелени, а сейчас пилят/режут, превращая всё в пустыню, а становится всё только хуже», — возмутился читатель.

«У вязов, которых множество во дворах многоэтажек в центре, листья какой-то дрянью изъедены, уже второй год чахнут. Такими темпами скоро вообще без деревьев останемся», — поделился наблюдениями 555.

«Это уже не первый год происходит, каштаны весной зеленые, а потом начинают буреть. Весь Быханов сад такой, и никто не чешется! Есть ли вообще в Зеленхозе грамотные специалисты? Кроме санитарной обрезки, похоже, других способов не знают. Скоро Липецк станет лысым городом», — еще одна гневная запись.

«Это каштановая моль. Листья убирать надо по осени, траву косить, обрабатывать инсектицидами растения. Никто ничего не делает. Город запаршивел совсем», — считает Ооо.

И еще одна беда. В  заброшку превратился Цветочный сквер. Точнее, сквер Авиаторов, он же Ленинский только хотели так назвать, а теперь уже и не к чему.

Шесть лет назад в сквере между Первомайской и площадью Революции посадили 30 сортов роз, а к 2024 году они выродились в шиповник.

«Изюминкой Липецка уже давно стали лопухи по пояс и крапива, растущие по всему городу, которые никто не убирает», — считает Лиза.

«Сквер превратили в курилку. Толпы курящих (ведь рядом банки, кафе, рестораны)», — поделилась наблюдениями Катюша.

«А может Зеленхозу больше денег выделять на уход за всем растущим на общественных пространствах города, за состояние которых в верхнюю голову ответственна мэрия, а не брить острова посередь реки?» — предложил Кузя.

Завтра ожидается тепловой рекорд: воздух в Липецке может прогреться до +35 градусов. Самая высокая температура в этот день ранее наблюдалась в 1959 году, тогда синоптики зафиксировали только +34 градуса. Для сравнения стоит добавить, что в 1929 году 3 июля был всего 1 градус тепла.
вечЁрка
жара
Роман Ченцов
коррупция
оезленение
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Комментарии (1)

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Александра
24 минуты назад
Как так получается, ущерб, считай украл, на 45 миллионов, а штраф 1 миллион? Может быть он должен 45 миллионов внести в бюджет?
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