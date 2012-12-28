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Погода в Липецке
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сегодня, 17:00
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В Липецкую область приходит сильная жара: до +37
В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области останется повышенным, погода будет жаркой, преимущественно без осадков. Грозовые кратковременные дожди возможны днем 5 июля. Среднесуточные температуры воздуха составят 25-26 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 июля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +16 до +21 градусов, днем — от +29 до +34 градусов, местами сильная жара от +32 до +37 градусов.
В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +18 до +20 градусов, днем сильная жара — от +33 до +35 градусов.
День 3 июля стал самым теплым в Липецке в 1959 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году — 1 градус тепла.
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