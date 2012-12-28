В Липецкую область приходит сильная жара: до +37

В ближайшие трое суток атмосферное давление в Липецкой области останется повышенным, погода будет жаркой, преимущественно без осадков. Грозовые кратковременные дожди возможны днем 5 июля. Среднесуточные температуры воздуха составят 25-26 градусов тепла, что на 6-7 градусов выше нормы.



3-5 июля на территории Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление — сильная жара, максимальная температура воздуха достигнет днем 35-37 градусов.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 3 июля в Липецкой области переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер южный, 7-12 м/сек. Температура ночью от +16 до +21 градусов, днем — от +29 до +34 градусов, местами сильная жара от +32 до +37 градусов.В Липецке переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура ночью — от +18 до +20 градусов, днем сильная жара — от +33 до +35 градусов.День 3 июля стал самым теплым в Липецке в 1959 году, тогда в городе было +34. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1929 году — 1 градус тепла.