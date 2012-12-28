Пар костей не ломит? Липчан предостерегают от жары

В жару значительно возрастает вероятность инфарктов и инсультов. Пока в сосудистом центре не заметили роста количества пациентов. Но самые жаркие дни ещё впереди.

С 3 по 5 июля в Липецкой области ожидается опасное метеорологическое явление – сильная жара. Даже Главное управление МЧС России по Липецкой области предупреждает: температура воздуха днём достигнет 35-37°. В связи с установившейся жарой к липчанам обратилось и правительство региона: жителям области советуют пить много воды, исключить кофе и алкоголь, отказаться от жирной и жареной пищи, использовать солнцезащитный крем перед выходом на улицу, носить головные уборы, надевать одежду из натуральных тканей, перенести работу на улице на вечер, не загорать с 11 до 17 часов, а после улицы постепенно снижать температуру кондиционера, чтобы не было резкого перепада температур. А если от жары появились головная боль, тошнота и головокружение — найти тень, выпить прохладной воды и умыться. При ухудшении состояния звонить по номеру «112».Пока заметного роста пациентов сосудистый центр «Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1» не почувствовал. Но и сильная жара в Липецке только второй день.Чтобы печальная статистика больных не росла, в БСМП напомнили о мерах профилактики. По словам врача-невролога, заведующего неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения «Липецкой ГБ СМП №1» Игоря Гринева, при перегреве жидкость быстро испаряется из организма, кровь сгущается, страдает кровообращение, особенно периферическое, в частности — головной мозг, который больше всего нуждается в кислороде. Отсюда возникают такие симптомы, как головная боль, головокружение, тошнота. Инсульт — это широко распространённое, опасное заболевание, которое как раз связано с острым расстройством кровообращения в сосудах мозга.Поэтому людям с риском инсульта ни в коем случае нельзя перегреваться, а надо строго соблюдать правила безопасности в жару: отказаться от тяжелых физических нагрузок и подъема тяжестей, особенно в положении согнувшись и положении вниз головой.Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо постоянно носить с собой и регулярно принимать препараты, прописанные врачом.В жару врачи рекомендуют употреблять больше растительной и молочной пищи, снизив количество мяса и животных жиров в рационе. Пить рекомендуют обычную и минеральную воду, чай, ягодные морсы. А вот сладкие газированные напитки и алкоголь — нежелательны. Они приводят к избытку жидкости в организме и скачкам давления.В помещениях спасение от жары — кондиционер. Но и с ним нужно быть осторожнее. В БСМП напоминают, что кондиционер может сильно сушить слизистые оболочки, и по этой причине иммунитет снижается, что приводит к простудам и другим более серьёзным заболеваниям. Кроме того, в системах охлаждения скапливается конденсат, а при его нагревании создаются благоприятные условия для размножения бактерий — легионелл. А они могут привести к атипичной пневмонии. Поэтому при появлении таких симптомов, как высокая температура и кашель, одышка и недомогание, следуют обязательно обратиться к врачу.Врач-пульмонолог, заведующий отделения пульмонологии БСМП №1 Алексей Матыцин советует: не направляйте поток холодного воздуха прямо на человека. Соблюдайте разницу температур — в охлаждённом помещении должно быть на 5-7 градусов меньше, чем на улице. Проветривайте квартиру и офис при выключенном кондиционере. Обязательно используйте увлажнитель воздуха.