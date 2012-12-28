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Общество
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30 минут назад
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Пар костей не ломит? Липчан предостерегают от жары
В жару значительно возрастает вероятность инфарктов и инсультов. Пока в сосудистом центре не заметили роста количества пациентов. Но самые жаркие дни ещё впереди.
Пока заметного роста пациентов сосудистый центр «Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи №1» не почувствовал. Но и сильная жара в Липецке только второй день.
Чтобы печальная статистика больных не росла, в БСМП напомнили о мерах профилактики. По словам врача-невролога, заведующего неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения «Липецкой ГБ СМП №1» Игоря Гринева, при перегреве жидкость быстро испаряется из организма, кровь сгущается, страдает кровообращение, особенно периферическое, в частности — головной мозг, который больше всего нуждается в кислороде. Отсюда возникают такие симптомы, как головная боль, головокружение, тошнота. Инсульт — это широко распространённое, опасное заболевание, которое как раз связано с острым расстройством кровообращения в сосудах мозга.
Поэтому людям с риском инсульта ни в коем случае нельзя перегреваться, а надо строго соблюдать правила безопасности в жару: отказаться от тяжелых физических нагрузок и подъема тяжестей, особенно в положении согнувшись и положении вниз головой.
Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы необходимо постоянно носить с собой и регулярно принимать препараты, прописанные врачом.
В жару врачи рекомендуют употреблять больше растительной и молочной пищи, снизив количество мяса и животных жиров в рационе. Пить рекомендуют обычную и минеральную воду, чай, ягодные морсы. А вот сладкие газированные напитки и алкоголь — нежелательны. Они приводят к избытку жидкости в организме и скачкам давления.
В помещениях спасение от жары — кондиционер. Но и с ним нужно быть осторожнее. В БСМП напоминают, что кондиционер может сильно сушить слизистые оболочки, и по этой причине иммунитет снижается, что приводит к простудам и другим более серьёзным заболеваниям. Кроме того, в системах охлаждения скапливается конденсат, а при его нагревании создаются благоприятные условия для размножения бактерий — легионелл. А они могут привести к атипичной пневмонии. Поэтому при появлении таких симптомов, как высокая температура и кашель, одышка и недомогание, следуют обязательно обратиться к врачу.
Врач-пульмонолог, заведующий отделения пульмонологии БСМП №1 Алексей Матыцин советует: не направляйте поток холодного воздуха прямо на человека. Соблюдайте разницу температур — в охлаждённом помещении должно быть на 5-7 градусов меньше, чем на улице. Проветривайте квартиру и офис при выключенном кондиционере. Обязательно используйте увлажнитель воздуха.
Фото – t.me/bsmp1
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