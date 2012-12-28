На 34-летнего липчанина напали двое мужчин и отняли сумку с документами

В грабеже на улице Петра Смородина подозревают 31-летнего и 27-летнего мужчин — их уже задержали.

30 июня в двенадцатом часу ночи на улице Петра Смородина двое мужчин напали на 34-летнего липчанина и отняли сумку с документами. 1 июля потерпевший обратился с заявлением о грабеже в отдел полиции № 7.Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, вскоре двое подозреваемых — 31-го и 27 лет были задержаны сотрудниками ППС. В сумке ценных вещей не было, поэтому мужчины её выбросили недалеко от места преступления.Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкции статьи — до семи лет лишения свободы.