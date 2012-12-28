Двоих браконьеров оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого и конфисковали у них оружие и автомобиль
Общество
573
сегодня, 10:28
Строительная фирма и ЧОП выдумали опыт работы и обманом заключили контракты
Но компании всё же «попались».
«Компании при участии в открытых конкурсах в электронной форме представили в составе заявок договоры и акты выполненных работ к ним, которые в действительности не исполнялись. В результате фирмы обошли конкурентов и заключили контракты с заказчиками. Теперь организации должны прекратить недобросовестные действия и принять меры по устранению их последствий. В случае неисполнения предупреждений будут возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства», — сообщает пресс-служба антимонопольного органа.
0
0
1
0
4
Комментарии