Строительная фирма и ЧОП выдумали опыт работы и обманом заключили контракты

Но компании всё же «попались».

Липецкое УФАС России выдало строительной фирме из Липецка и частной охранной организации из Тулы предупреждения, установив в действиях организаций признаки недобросовестной конкуренции.«Компании при участии в открытых конкурсах в электронной форме представили в составе заявок договоры и акты выполненных работ к ним, которые в действительности не исполнялись. В результате фирмы обошли конкурентов и заключили контракты с заказчиками. Теперь организации должны прекратить недобросовестные действия и принять меры по устранению их последствий. В случае неисполнения предупреждений будут возбуждены дела о нарушении антимонопольного законодательства», — сообщает пресс-служба антимонопольного органа.